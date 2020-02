Évzáró a Szombathelyi Sportiskolánál

A szokásoshoz képest később, de megtartotta évzáró jutalmazási ünnepségét a Szombathelyi Sportiskola.

A Szombathelyi Sportiskola közel hatszáz sportolójából hetven volt hivatalos a 2019es esztendőt értékelő jutalmazási ünnepségre a Városházára. Házigazdaként dr. Horváth Attila, a város sportért is felelős alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy nemcsak a kimagasló szakmai munkát végző edzőknek, hanem a szülőknek is nagy köszönet jár, amiért megteremtik a lehetőséget gyermekeiknek, hogy részt vehessenek az edzéseken, magas színvonalon tudjanak sportolni, versenyezni. Boros Andrásnak, a sportiskola vezetőjének évértékelőjét egy kisfilm vezette be, amelyben több tucat nemzetközi porondra jutó és ott helytálló volt sportiskolás legszebb pillanatait elevenítették fel.

Nem véletlenül, hiszen húszéves jubileumi rendezvénysorozatát ez alkalommal zárta le a Szombathelyi Sportiskola. Sok olyan élsportoló van, akinek innen indult vagy itt teljesedett ki a pályafutása – mondta Boros András –, és már itt vannak a jövő reménységei. Az elmúlt évi munkájuk, szorgalmuk eredményei

alapján a sportiskola kilenc szakosztályából (asztalitenisz, atlétika, korcsolya, kosárlabda, röplabda, sakk, tenisz, torna, úszás) hetven fiatalt meg is jutalmaztak. A hagyományok szerint Ruppl Edit, a röplabdaszakosztály egyik edzője tolmácsolta a szakvezetők értékelését a díjazottakról, akiknek az alpolgármester, a sportiskola-vezető, illetve dr. Gál László ELTE professor emeritus, címzetes főigazgató és Leidli Géza, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofi t Kft. ügyvezetője adta át az elismeréseket és ajándékokat. Négyen kaptak aranyplakettet, azok a versenyzők, akik a 2019-es esztendőben válogatottként a nemzetközi porondon is letették névjegyüket: Zsankó Petra korcsolyázó, Borhy Marcell sakkozó (ő egy ausztriai verseny miatt nem tudott részt venni az ünnepségen), Horváth Emma tornász, valamint Gyűrűs Hanna úszó.

Jubileumi elismerés az elmúlt húsz év legjobb edzőinek

Zárásként a húszéves Szombathelyi Sportiskola emlékplakettel köszönte meg azoknak az edzőknek a munkáját, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a fi atalok nevelésében, felkészítésében, akiknek korosztályos, nemegyszer felnőtt válogatottak kerültek ki a műhelyéből. Az asztalitenisz-szakosztályból Vaida Florin, az atlétika futó-ugró szakágából Friedmanszkyné Mohácsi Éva és Lengyák György, a dobócsoportéból Németh László, a korcsolyaszakosztályéból Tóth Attila, kosárlabdában a lányoknál Hegyiné Szávai Beatrix, a fiúknál Váradiné Szarka Ildikó, Szarka Zsuzsanna, Döbörhegyiné Hajnal Edit, valamint Váradi Attila munkásságát ismerték el ily módon. Továbbá röplabdában Bedőcs Gergely, úszásban Budavári István, sakkban Pergel László, tornában pedig Vizer Erzsébet és Rácz Gábor szerzett elévülhetetlen érdemeket – utóbbi a sportiskola korábbi igazgatójaként is. A teniszszakosztály elbúcsúzott a Szombathelyi Sport iskolától, hiszen ettől az évtől már a Haladás VSE égisze alatt működik tovább. A teniszedzőknek, Varga Edinának, Serman Dórának, illetve a szakosztályvezető Szoó Dánielnek is megköszönték sokéves munkájukat.