Elismeréseket is átadtak a celldömölki ünnepségen

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe a katolikus kegytemplomban megtartott szentmisét követően a művelődési házban.

– Az egymás iránti bizalom, az összefogás volt az egyik záloga az erős, fejlődésre képes Magyarország megteremtésének – hangsúlyozta beszédében Fehér László polgármester. Hozzátette, az összefogás üzenete évszázadok múltán sem halványodott el, Szent István király ünnepén az ország olyan vezetőjére emlékezünk, aki a nyugati kultúrkörhöz csatolta hazánkat. Büszkék vagyunk arra, hogy erős az összefogás Celldömölkön is, felismerjük a kihívásokat és egymással összefogva eleget tudunk tenni azoknak, együtt tudunk dolgozni a közös célért.

Az összefogás fontosságát emelte ki Ágh Péter országgyűlési képviselő is. – Szent István ünnepén büszkén tekintünk vissza ezer évünkre, hogy abból erőt merítsünk. Tudjuk jól, hogy mennyit kellett szenvednünk, harcolni, mennyiszer kellett felállni, hogy újra és újra építhessük a hazát a következő nemzedéknek. Ebben a történelemben nemcsak a fegyveres konfliktusok, elnyomatások jelentettek kihívást, hanem a járványok is, amivel most nekünk is meg kell küzdenünk. A képviselő felidézte a nyári sportsikereket, a labdarúgó Európa-bajnokság és olimpián elért eredmények miatt érzett közös örömöt, de emlékeztetett arra is, hogy nemcsak a sikerekben tudtunk egyesülni, hanem a bajban is. Így volt ez az elmúlt ezer évben is, jöhettek háborúk, járványok, ez a nép, amely nemzetté lett, mindig összefogott. A beszédeket és az ünnepi műsort követően a hagyományoknak megfelelően a kitüntetéseket és elismeréseket adták át.