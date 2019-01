Megkezdődött az influenzajárvány – Még nem késő beadatni az oltást

Megkezdődött az influenzajárvány Magyarországon – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Vas megyében az országos átlagnál jobb a helyzet, de itt is igazolták a vírust és sokkal több lett a beteg, mint a megelőző héten.

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján 19.300-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a múlt héten, ez mintegy 75 százalékkal több beteg, mint a megelőző héten volt – jelentette tegnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Országos átlagot nézve 100 ezer lakosra 197 megbetegedés jut. Vas megyében jobb az arány: 100 ezer helyire 171 beteg jut, az előző héten száz volt az aránynak ezen a felén Vas megyét tekintve.

A legtöbb beteget Fejér megyében számoltak: 432 jut 100 ezer helyire vetítve. Somogy megyében van a legkevesebb influenzaszerű megbetegedés, ott 53 megbetegedés a 100 ezer lakosra vetített szám. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket nyolc megyéből és a fővárosból is jelentettek. Budapestről hármat, Vas és Heves megyékből kettőt-kettőt, míg Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejé, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém megyékben egy-egy influenza okozta megbetegedést diagnosztizáltak. Kórházban vagy egészségügyi intézményben Vas megyében nincs látogatási tilalom. A szerdán frissített intézménylista szerint hét budapesti, öt Fejér megyei és kettő Pest megyei kórházi telephelyen korlátozzák a beteglátogatást az influenza miatt.

Az eddigi oltóanyag-felhasználás az előző szezonhoz képest alacsonyabb, de általában a járvány kezdetekor ismét megnő az érdeklődés. Előre csak becsülni lehet a járvány súlyosságát – tudtuk meg dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvostól. Az influenza elleni védőoltást még most is érdemes beadatni, még kezdődő járványnál is, hiszen mérsékelheti a szövődményeket is. Idén stagnál azoknak a száma, akik kérték az injekciót – mondta dr. Grétsy Gabriella háziorvos. Akik viszont az elmúlt években igényelték, azok idén is beadatták.