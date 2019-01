Így folytatódott a 2019-es év Vas megyében

Összegyűjtöttük, hogy a 2019-es év második hetében melyik cikkek voltak a legnépszerűbbek olvasóink körében.

Kifejezetten mozgalmas volt az új év második hete, sok mindent fel lehetne idézni, de muszáj szűkítenünk a kört. A sort egy gazdasági cikkel indítjuk. A 87. számú főút Szombathely és Kőszeg közötti szakaszának 2×2 sávosra történő fejlesztésének előkészítése azt is jelenti, hogy sokkal gördülékenyebben juthatunk el a megyeszékhelytől Bécsig. Vas megyéből rengetegen járnak át Ausztriába dolgozni, ezért sokakat érintett a jó hír, hiszen így megszűnhetnek az említett útszakaszra jellemző több száz méteres dugók.

Kedden délelőtt már egy cseppet sem örömteli eseményről számolhattunk be. Történt ugyanis, hogy a reggeli órákban Szombathelyen, a Bartók Béla körút és a Rohonci út kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhelyen ütöttek el egy fiatal lányt. A sofőr segítségnyújtás nélkül hajtott tovább. A közösségi médián keresztül keresték az elkövetőt.

Nagy sikert ért el a kőszegi fodrász. Az övé lett Az év hajvágása, őt választották Az év felfedezettjének, összetettben második helyezett lett nemrég a L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy magyarországi döntőjén Tóth Szandra Katalin. A fodrászvilág egyik legnevesebb eseményén a szakmai zsűri és a nagyközönség előtt is megmutathatta tehetségét.

Felsővezeték-szerelés közben történt baleset Sárvárnál. Egy férfit sodort el a vonat szerelvénye, ami nem is járhatott volna éppen azokon a síneken akkor. A munkást súlyos sérülésekkel szállították a Markusovszky kórházba.

Nagy népszerűségnek örvendett olvasóink körében cikkünk, melyben felidéztük, hogyan bénította meg az óriási havazás Vas megyét, 1987. január 10-én. Sokan hozzászólásban jelezték, hogy bizony nagyon jól emlékeznek az említett időszakra.

A hétvégén több sajnálatos eseményről is be kellett számolnunk. Egy ismert szombathelyi vállalkozó szombaton, a délelőtti órákban a fél városon végighajtva több balesetet is okozott a Mercedesével. Ha azt gondolják, ez volt január 12-én a legmegrázóbb történés, akkor tévednek. Holtan találtak egy embert a tűzoltók egy nyolcadik emeleti lakásban, ami szombaton kora este gyulladt ki Szombathelyen, a Szent Gellért utcában.

Az Év Vasi Embere Díjátadóról szóló írásunk is megragadta olvasóink figyelmét.