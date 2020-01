Ezek a kutyusok szerető gazdira vágynak

Szeretne egy kutyust? Jó helyen jár! Ismerje meg a Fekete István Állatvédő Egyesület három gazdikeresőjét!

Brandon 2019 májusában született. Szeret játszani, és más kutyákkal is jól kijön. Okos, és figyelmes kutyus, az alap vezényszavakat is ismeri. Olyan gazdit keres, aki sokat foglalkozik majd vele, és azt is vállalja, hogy kutyaiskolába jár vele. Jelenleg lakásban él, benti tartással lehet örökbefogadni őt.

Csocsó 2019 júliusában született, kedves, játékos és barátságos kutyus. Olyan gazdit keres, aki családtagnak tekinti majd. Benti tartással lehet örökbe fogadni.

Kevin már nem fiatal, sajnos több fogát is elvesztette. Olyan gazdit keres, aki élete véféif megad neki mindent. Nem szeret egyedül lenni, ugatással és furcsa hangokkal elégedtlenkedik. Olyan otthont keres, ahol kevés időt kell egyedül töltenie, ahol, nyugodt, kiegyensúlyozott környezet veszi körbe.