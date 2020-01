Ezek a tündéri kutyusok szerető gazdira vágynak

Szeretne egy kutyust? Jó helyen jár! A Fekete István Állatvédő Egyesület gazdikeresői tűkön ülve várják, hogy valaki magához vegye őket. Ismerje meg az egyesület 3 gazdikeresőjét!

Jasper szeptemberben született. Nagyon közvetlen, okos és embercentrikus kiskutya, aki a legjobban kertes házban érezné jól magát, laktérben való tartással.

Rana augusztusban született. Barátságos, aktív és vidám kiskutya. Más kutyákkal is jól kijön, nem bántja a cicákat sem, de van, hogy néha játékosan utánuk szalad. Rana alkalmas kutyasportokra is. Családi házba szeretne költözni, ahova korlátlanul be is járhat.

Masni júliusban született. Határozott kiskutya, következetes gazdit keres. Felnőtt korában kis-közepes méretű kutyus lesz. Masni csak benti tartással fogadható örökbe.