Ezért ne hagyd a gyerekedet, kutyádat az autóban

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán megosztott poszton jól látszik, hogy miért életveszélyes kisgyereket vagy kutyát hagyni az autóban a forró napon.

A táblázatból jól látható, hogy percek alatt átforrósodik a napon hagyott autóban a levegő, ami akár életveszélyes is lehet. Múlt héten kaptunk egy olvasói levelet a témában, az egyik szombathelyi bevásárlóközpont parkolójában felejtett valaki egy kutyát, ebből is látszik, sokan még mindig nincsenek tisztában a helyzet komolyságával. Talán majd most.