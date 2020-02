Ezt üzenik a fiataloknak az idősek, akik tapasztalatból, bölcsességből beszélnek

Folytatjuk sorozatunkat: idős embereket kérünk arra, hogy megélt tapasztalataik alapján adjanak valami fontos jótanácsot a fiatal generációnak.

Sági Józsefné, Anci 66 éves, nyugdíjas vasúti szolgálattevő

Azt üzenem a fiataloknak: segítsd a rászorulókat! Családomban is van példa nehezített életvitelre: a lányom és a vőm siketek. Sokszor megnézik őket az utcán, de segítséget kevesen ajánlanak fel. Pedig sok nehézségük van hivatalos ügyintézésnél, utazásnál. Ha sérült emberrel találkozol, ne sajnálkozz, hanem kérdezd meg, miben segíthetsz! Lehet, hogy a problémát nem is lehet könnyen észrevenni, figyelj oda, és annyi segítséget adj, amennyi szükséges! Üzenem azt is: beszéljünk egymással! Mi, amikor fiatalok voltunk, jobban odafigyeltünk egymásra. Ha valaki elmondja a gondját-baját a másiknak, könnyebben tudnak rajta segíteni. Ha valamit nem tudsz megoldani, bajban vagy, fordulj bátran az idősebbekhez. Nálunk Vépen alakult egy olyan egyesület, ahol együtt vannak fiatalok és idősek, s abban bízunk, hogy így többet tudunk tenni a városunkért. Az idősek át tudják adni a tapasztalataikat, hiszen azért jelent valamint az a harminc-negyven év korkülönbség.

Fehér Csabáné, Baba 74 éves, nyugdíjas pedagógus

Azt tapasztalom, hogy a mai fiatal generáció nem fordít elég gondot az egészsége megőrzésére. Vannak, akik a karrierépítés, az anyagi javak szerzése miatt nem szakítanak rá időt. Mások meg épp túlzásba viszik a sportot, a testépítést, a táplálkozásra való „szigorú” odafigyelést.

És nagyon sokan vannak, akik teljesen közömbösek az egészséges életmódot illetően. Meg kellene találni az arany középutat! Ennek egyik pillére a jó időbeosztás. Tervezd meg a napodat! Kelj fel korábban, hogy jusson időd reggelizésre és egyéb tevékenységeid elvégzésére. Ne stresszel induljon a napod! Napközben ne nassolgass! Ebédre egyél legalább egy egytálételt, és ha fáradt vagy, ne energiaitalokkal és egyéb ajzószerekkel dobd fel magad! Sétálj egyet a friss levegőn, esetleg végezz néhány légzőgyakorlatot! Próbálj egy-egy órára elszakadni „kedves társadtól”, az okostelefonodtól.

Találj magadnak valami hobbit, hasznos elfoglaltságot, ami örömet szerez, sikerélményhez juttat. Keress hozzá társakat, akikkel személyesen megbeszélheted a dolgaidat! Este vegyél részt közös családi vacsorán – az elkészítésébe is beszállhatsz –, ahol mindenki kibeszélheti a napi problémáit. Így megspórolhatod a pszichológust, elkerülheted a depressziót. Ne azt hangoztasd, hogy én úgysem érem meg azt a kort, mint te, aki most tanácsokat osztogatsz nekem. Tegyél érte, hogy megérd!

Németh Ágota, 77 éves

Azt üzenem a fiataloknak: beszélgess az idősekkel, és vigyázz a Földre, teremtett világunkra! Becsüld meg az idős embert, mert ő a megélt sok év nehézségeit, örömeit átélve lett bölcsebb a fiataloknál. Beszélgess velük, mert érdemes. Legyél szorgalmas, végezz becsületes munkát, és megbecsült ember leszel. Nézz körül, milyen csodálatos a teremtett világ, és gondolj arra, hogy vigyázni kell rá, de nagyon! Te is leszel idős, és azután a gyerekeidnek kell átadni, ami addig rád volt bízva, a Földet.

Életed során számos nehéz helyzetet kell legyőznöd, ezt erős akarattal elérheted, tudatmódosító szerek nélkül. Csak úgy maradhatsz EMBER – cselekedeteidnek ura. Segíts azokon, akik rászorulnak, légy türelmes, szeretetre méltó, és vállald a tetteidet.