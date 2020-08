Ezúttal a szombathelyi Vépi út és a Sági út környékét vettük nagyító alá

Új rovatunkban ezúttal a szombathelyi Vépi út és a Sági út környékét vizsgáltuk.

Korábban a Csaba útról szóló cikkünkben is felvetettük, a környék ipari fejlődését nem tudta követni az infrastruktúra fejlődése. Az itt lévő gyárak folyamatosan bővültek, ezzel a járművek forgalma is jelentősen megnőtt. A Vépi utat nem régen újították fel, így a burkolattal nincsen gond, de a Sági utcában most is tengelytörő gödrök vannak az úton a nagy kamionforgalomtól. A Vépi úton is rengeteg személyautó parkol leginkább műszakváltáskor, de ez a kisebb probléma.

Munkanapokon a teherporta nyitására váró kamionok tucatjával várakoznak az úton, a Sági utcában szinte közlekedni sem lehet emiatt, de a Vépi úton, a két vasúti átjárónál is folyamatosan szabálytalanul várakoznak a teherautók. A helyszínen jártunkkor is kamionok álltak a záróvonalnál, közvetlenül a vasúti átjárók előtt vészvillogóval, amiket csak szabálytalanul lehetett kikerülni. Több autós hosszabb ideig várakozott egy-egy kamion mögött, mivel a lámpát nem látták és azt hitték, hogy tilos jelzés miatt állnak az úton.

Cser Zsófia rendőrségi sajtóreferens elmondta, hogy több bejelentés is érkezett a helyzetről hozzájuk, ezért a rendőrök többször is jártak és intézkedtek a helyszínen, de a probléma megnyugtató rendezése alapvetően nem rendészeti kérdés.

Valószínűleg a legbiztosabb megoldás a logisztika átgondolása vagy a kamionok gyárterületen belül történő várakozása lenne, de a teherporta szabaddá válását is lehetne jelezni a Sági utca felé, így a kamionok bejárattól távolabb is várakozhatnának.