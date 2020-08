Ezúttal huszonhat kisgyermeket köszöntöttek Répcelakon (Fotógalériával)

Második alkalommal tartották meg a répcelaki újszülöttek napját csütörtökön. Huszonhat kisgyermeket és családját ünnepelt meg a város.

Hagyományteremtő szándékkal ültette el tavaly a művelődési ház parkjában a Répcelakért Közhasznú Egyesület a születések fáját az újszülöttek először megrendezett napján. A gyereknapra tervezett ünnepség szervezésébe beleszólt a koronavírus-járvány, ezért augusztusra halasztották. A babakacajtól, dünnyögéstől és gagyogástól hangos rendezvényen Varga Sándor alpolgármester köszöntötte elsőként az ünnepelteket. Elmondta: örömmel konstatálta, hogy bár a tavalyi országos születési adatok csökkenő tendenciát mutatnak, Répcelakon sokkal jobb a helyzet – és eddig úgy néz ki, hogy jövőre még több újszülött lesz a városban. Követendő példaként említette meg képviselőtársát, Horváth Pétert, aki nemcsak a tavalyi ünnepnapon volt ott gyermekével.

– Azt kívánom nektek, újszülötteknek, hogy találjátok meg a boldogságotokat, sokat nevessetek, de azért bosszantsátok is a szüleiteket – szólt a kicsikhez, majd hozzátette: örülne, ha a gyerekek felnőve is Répcelakon maradnának. Ám ha el is sodorja őket onnan az élet, bízik benne, hogy sosem feledik el gyökereiket.

Az egyesület elnökségi tagja, Enginé Kozonits Mária elmondta: örömmel vállalták tavaly az újszülöttek fájának elültetését. A fához minden évben egy emléktáblát helyeznek el, az idén két ikres apuka: Biró Dániel és Varga László tette ezt meg az ünnepségen.

Minden gyerkőc egy-egy fából készült levelet kapott annak szimbólumaként, hogy ő is egy újabb levél a répcelaki születések fáján.