Falugondnokokat oltottak szerdán Szombathelyen

Csaknem félszáz falugondnokot oltottak be tegnap délelőtt a Markusovszky-kórházban levő oltóponton.

A Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Falugondnokok Egyesülete már hosszabb ideje szorgalmazza, hogy a kistelepüléseken, a szociális alapellátásban részt vevő falugondnokok élvezzenek elsőbbséget a koronavírus elleni vakcinációban. Kozma Judit egyesületi elnök Harangozó Bertalan kormánymegbízottal vette fel a kapcsolatot, és most a hosszas szervező munka után 48 vasi település falugondnoka vehette fel az oltást.

– Mi nap mint nap nullától a kilencvenkilenc évesig mindenféle korosztállyal kapcsolatba kerülünk, könnyen a szállítói lehetünk a vírusnak – mondta az oltakozás után Szíjártó Mónika nagymizdói falugondnok.

A szarvaskendi Szakonyi Lászlótól ismerjük meg, hogy mi a protokoll: az idősekkel most is járják a kórházakat, vérvételre, oltásra, annyi a különbség, hogy most csak hárman ülhetnek be egyszerre a kisbuszba. Most nemcsak az ebédet, hanem az önkormányzati iratokat is házhoz kell vinni, és bizony, aki nehezen mozog, annak a lakásába is be kell menni. A karanténban levőknek is a falugondnok vásárol be.

Szerencse, hogy maszkkal, kesztyűvel, fertőtlenítő szerrel bőségesen el vannak látva. Így is szinte csoda, hogy még egyikük sem fertőződött meg eddig. Sajnos a szomszédos megyében már haláleset is volt: egy 57 éves falugondnokot vitt el a fertőzés.

Horváth Magdolna, aki egy személyben falugondnok és polgármester is Hegyhátsálon, arról számol be, hogy a pandémia kezdetétől mindent megtettek, hogy a faluban senki ne maradjon ellátatlanul. Az ételhordókat például, amiben az ebédet hordják, mindennap fertőtlenítik. Nagyon hálás az elnöknek, amiért kijárta számukra az oltást, hiszen a koruk alapján még nem kerültek volna sorra.

– Nagy dilemmát okoz számunkra a gyermekszállítás. A kicsikre nem lehet maszkot tenni, és a higiéniai szabályokat se tudják annyira betartani. Elkerülhetetlen, hogy megfogjam a kezüket, mint ahogy az időseket kísérve is törvényszerű a személyes érintkezés. Ahogy a legtöbb önkormányzat, mi is beszereztünk egy ózongenerátort, és gyermekszállítás után mindig beiktatok egy fertőtlenítést.

– Az emberek néha célozgatnak rá: ti már úgyis biztosan be vagytok oltva. Úgy vélik, ez elvárható lenne – teszi hozzá az elmondottakhoz Mihálykáné Iván Mariann, Hegyhátszentjakab falugondnoka. – Az oltás nagyobb biztonságot ad majd nekünk, ha meg is fertőződünk, talán nem kerülünk kórházba. Az emberek is bátrabban regisztrálnak majd az oltásra, ha látják, hogy mi túlestünk rajta és nem lett semmi bajunk tőle.