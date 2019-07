Falunap után emlékműavató lesz Tömördön

Évösszegzésre is alkalom volt az idei falunap Tömördön: szó volt a kastélyról és meghívót is tolmácsolt Kollárits Gábor polgármester.

– Pályázati támogatásból elkészült a temetőben a járda, szélesítettük a Fő utcát a padkarendezéssel – kezdte az évösszegzést a falunapon Kollárits Gábor, Tömörd polgármestere. Tervekről is szólt: tartaléklistán szerepel a faluház energetikai korszerűsítésére beadott pályázatuk, és ugyancsak korszerűsítenék az orvosi rendelőt. Belügyminisztériumi forrásból újítanák fel az Ady utcát és urnafal építésére szeretnének pályázni – sorolta még a polgármester. Köszönetet mondott Ágh Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének, akinek közbenjárására rendeződött a tömördi kastélyügy. – A bíróság által megítélt 22 millió forintos kártérítést a kastély bérlői számára rendkívüli támogatásként biztosította a kormány, tavaly sikerült értékesíteni a kastélyt. Dömötöri László az új tulajdonos.

A kastély felújítása nagy erőkkel megkezdődött, látványos munkálatok folynak – számolt be Kollárits Gábor. – Az első világháborús emlékmű építésére 2 millió forintot nyertünk, ehhez Ágh Péter további 1 millió forintot tudott biztosítani. Megragadnám az alkalmat arra, hogy az I. világháborús emlékmű avatására meghívjam önöket, az időpontot még egyeztetjük – hallhatták ezt is a tömördiek. A polgármester köszönetet mondott Majthényi László elnöknek is, hiszen a Vas Megyei Önkormányzat rendszeresen támogatja a tömördi falunapot.