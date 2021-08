Fantasztikus dísznövényes kert Egyházasrádócon – Nagy Éva a hortenziák és a rózsák szerelmese

Nagy Éva, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár nyugalmazott igazgatója mintegy harminc éve hozta létre dísznövényes kertjét. Számára a legfontosabb a harmónia megteremtése. Az alig kétezer négyzetméteres kertben az évek alatt elképesztő mennyiségű növényt gyűjtött össze. Megnéztük, mi virágzik éppen a rádóci kertben.

– Ez egy természetközeli kert. Nagyon más, mint ami manapság divat – kezdi mondandóját Nagy Éva, a Berzsenyi Dániel Könyvtár nyugalmazott igazgatója. – Itt nincsenek sorban a virágok, én mindig vegyesen ültetek, olyan nincs, hogy csak ezt, vagy csak azt. Nem próbálkozom olyan növényekkel, melyek nem erre az éghajlatra valók. Pálmák, banánfák, mediterrán növények nem jöhetnek szóba. A kert mindenkinek olyan, amilyen ő maga. Nem annyira a növényekhez értek, mint a látványhoz.

Ha kinézek az ablakon, nekem a látvány a fontos. Hogy a növények egymással harmóniában legyenek. Az édesanyám nagyon szerette a virágokat, vannak gyerekkori fényképeim, amin itt állunk a kertben a nővéremmel, és olyan dáliái voltak, amelyeknek akkora volt a virágjuk, mint az én fejem. Hatalmas, termő citromfái és órási kaktuszai voltak, amelyek tele voltak nyáron virággal. Amikor meghalt, én még semmit sem értettem hozzá, és vége lett a virágoskertnek. Csak 30 éves korom után kezdtem kertészkedni. Kezdetben egy rendes veteményesünk volt, kukoricát, káposztát, meg uborkát is termeltünk apámmal. Először csak egy virágágyás volt, de lassan átvették a terepet a dísznövények.

Van egy idős barátnőm itt a faluban – folytatja Nagy Éva. – Neki elképesztő növényválasztéka van. Egészen fiatal korától járt a Füvészkertbe, tőle kaptam nagyon sok vadvirágot. A bánáti bazsarózsám is tőle van. Egy internetes fórumnak köszönhetően lett az

amerikai verbénám, meg a spanyol kékcsengőm. Egy pécsi ismerősömtől kaptam a nagy fejű dupla pipacsokat. A vadrózsák és az angol rózsák is az internetes kapcsolatoknak köszönhetők. A medveköröm egy muzeológus ismerősömtől származik. Szoktunk cserélgetni.

Most már több mint 30 éve van meg ez a dísznövényes kert. Csak a sziklakertben volt 200 növénye Nagy Évának. Rózsája is van kétszáz körül. Főleg a tájrózsákat kedveli. A hortenziák a nagy kedvencei. Van az Annabell, hófehér, de vannak kékek, rózsaszínűek és pirosak is. Évelő őszirózsából is sokféle van. Az már kész gyűjtemény.

– Nálam sok az egyszer virágzó növény, és ezért van olyan, hogy éppen nem virágzik semmi, csak minden zöld, de én a zöldet is nagyon imádom, mert mindegyik más zöld – folytatja Nagy Éva. – Szeretem az árnyékliliomokat, de a csigák is. Sok csiga van, de az sem zavar. Nem permetezek, semmilyen vegyszert nem használok a kertben. Komposztálok, több tárolóm is van. Az erősen magos gyomnövényeket zsákba gyűjtöm.

Külön komposztálóban van a lomb, a háztartási hulladék, most lesz egy olyan, amibe vékonyabb ágak is belekerülhetnek. A lenyírt füvet berakom a növények közé, ez jól takar a gyom ellen. Tavasszal sok a gaz, akkor sokat kell gyomlálni. Aztán összezár a többi, és nem tud felnőni a gaz. Rengeteg vadon élő növényt pottyantanak a madarak. Ha valami magától kinő, és nincs útban másnak, azt hagyom. A bársonyos kakukkszegfűvel már minden teli van, de olyan csoda szép növény.