Fegyelmi nincs, új alpolgármester van Csepregen

Nem fogadták el a képviselők a szerdai testületi ülésen, hogy fegyelmi eljárást indítsanak a polgármester ellen, választottak viszont új alpolgármestert, aki esküt is tett. A volt alpolgármester többféle módon fejezte ki nemtetszését.

A képviselők által elfogadott napirend előtt Oláh Imre képviselő interpellált, tolmácsolva azokat a városban zajló építkezésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos kérdéseket, amelyeket az utcán találkozva hallott az emberektől. Az interpellációra a válaszok a következő ülés anyagában lesznek.

A múlt héten alpolgármesteri pozíciójából visszahívott dr. Dénes József képviselő napirenden kívül, személyes hangnemben a polgármesterhez intézte a szavait, kifejtve, hogy szerinte Horváth Zoltán „durván becsapta” a csepregi választókat, „árulónak” nevezte, a jegyzőt pedig „korrupciógyanúsnak”. Megismételte, amit a legutóbbi ülésen is hangoztatott: „puccs” volt a visszahívása. Előre megírt felszólalásában arról is beszélt, hogy „sikerült dokumentálnia a városban elkövetett visszaéléseket, törvénysértéseket és bűncselekményeket; a bizonyítékok pedig az ország több pontján élő barátainál vannak”. A múltkorihoz hasonlóan most is egy kérdéssort olvasott fel – a polgármester személyéhez fűződően, a saját ügyében és városgondnoksági témákban –, leszögezve, hogy a korábbi kérdéseire is várja a választ, írásban.

Horváth Zoltán polgármester felháborítónak találta a megszólalást, és visszautasította, de biztosította dr. Dénes Józsefet arról, hogy a kérdéseire választ fog kapni.

A képviselők ezek után rátértek a testületi ülés első napirendi pontjára, amely a volt alpolgármester által Horváth Zoltán ellen kezdeményezett fegyelmi eljárás volt. A polgármester zárt ülést rendelt el, utána ismertette az eredményt: a testület – 1 igen, 4 nem, 2 tartózkodással – nem fogadta el, hogy fegyelmi eljárást indítson Horváth Zoltán ellen.

A második napirendi pontban zajlott az új alpolgármester megválasztása. A polgármester Horváth Gábor képviselőt jelölte, aki ezt elfogadta. A procedúra során dr. Dénes József többször szót kért, kifejezve, hogy azért nem vesz részt a szavazáson, mert a múlt szerdán tartott rendkívüli ülést nem tartja törvényesnek, azt a szavazást nem tartja érvényesnek, és továbbra is saját magát tekinti alpolgármesternek.

Többször elhagyta a termet és visszajött, ezt jegyzőkönyvben is rögzítették. Amikor eltépte a szavazócéduláját, a polgármester rendre utasította. Hárominé Orbán Erika képviselő arról beszélt, hogy szerinte nem sürgős az alpolgármester-választás, de Horváth Zoltán kifejtette, hogy nem várhat ez a döntés, mert olyan alpolgármesterre van szükség, akivel a polgármester együtt tud dolgozni, és meggyőződése: Horváth Gábor képviselő a városért munkálkodik, nem ellene. Dr. Dénes József újra elmondta, hogy a visszahívásával puccs történt.

Titkos szavazással – 4 igen, 2 tartózkodás – megválasztották alpolgármesternek Horváth Gábort, aki esküt is tett, majd felajánlotta, hogy a tiszteletdíjából minden hónapban egy-egy egyesületet vagy civil szervezetet kíván támogatni.

