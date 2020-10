Fejlesztették a szombathelyi Tóth István parkot

Több mint 14 millió forint támogatásból valósulhatott meg a Tóth István park fejlesztésének második üteme, kültéri fitneszpark és kosárlabdapálya várja immáron a látogatókat.

Korábban csak egy hinta és egy pad állt itt – mutatott körbe Ágh Ernő önkormányzati képviselő a Tóth István játszótéren, ahol az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések történtek. Mint ismert, a beruházás első, már korábban átadott ütemében új játékszerek kerültek a területre, ekkor elsősorban a kisgyermekeknek megfelelő eszközöket telepítettek a helyszínre. Most a második ütem a fiatalok számára nyújt szabadidős lehetőségeket a park területén. A fejlesztés központi támogatásból valósulhatott meg, több mint 14 millió forintból.

– Hálás vagyok dr. Puskás Tivadar korábbi polgármesternek, hiszen ezeket a támogatásokat még az ő polgármestersége idején sikerült megszereznünk. És fontos hangsúlyozni azt is, hogy dr. Hende Csaba, városunk országgyűlési képviselője szintén sokat lobbizott azért, hogy lehetőségünk legyen a fejlesztésre – hangzott el. A beruházásnak köszönhetően a játszótér köré kerítést építettek. – Ez itt egy új kosárlabdapálya, mely legnagyobb örömünkre aszfaltburkolatot kapott – mondta Ágh Ernő, hozzátéve, hogy kültéri fitneszeszközöket is vásároltak, a többi között lábtoló gépet, láblengető és derékforgató eszközt és egy kültéri erősítőállványt is. – Örömömre szolgál, hogy egyre több fiatal költözik a választókörzetünk ezen részére – hangsúlyozta.

A Tóth István park fejlesztésével az volt a cél, hogy tovább javítsák a környéken élők életminőségét. – Ez hozzájárul az emberek egészségmegőrzéséhez és még szebb lett a városrészünk – fogalmazott Ágh Ernő. Mint mondta, javaslatára a területet Tóth Istvánról, a város méltatlanul elfelejtett szobrászművészéről nevezték el.

A játszótérnél immáron emléktábla is őrzi az alkotó életútját. – A műszaki átadás jövő héten lesz, és ha minden megfelel az előírásoknak, akkor várhatóan október közepén már birtokba is vehetik az új eszközöket a sportolni vágyók – hangsúlyozta a képviselő.