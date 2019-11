Fejlesztik a magyar haderőt – Zrínyi 2026: a honvédség meghatározó erővé válik a térségben

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott sajtótájékoztatót a Zrínyi 2026. Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programról a Megyeházán.

Az eseményen részt vettek a megyei védelmi bizottság tagjai, a megye államigazgatásának vezetői, hivatásos, szerződéses, önkéntes és nyugállományú katonái, a premontrei gimnázium katonasulis osztálya. Köszöntőjében Harangozó Bertalan kormánymegbízott Szombathely katonavárosi múltját idézte: Claudius császár a veteránoknak alapította; a savariai Szent Márton katonaként kezdte pályáját; büszkén emlékezünk a 11-es huszárok és a 83-as gyalogezred első világháborút megjárt katonáira. Szombathelyen hozták létre az ország első hadi repterét; 1942-ben innen indultak a katonák a Don-kanyar poklába.

A Magyar Néphadsereg 1974-75-ben felépített laktanyájában gépesített lövészezred, majd dandár, páncéltörő osztály, később ezred állomásozott. Az 1990-es évektől a Savaria Kiképző Központnak is otthont adott az épületegyüttes. 2004. december 31. az aktív katonai jelenlét végét hozta Szombathelyen, de a honvéd hagyományok ma is élnek. Harangozó Bertalan a megyei védelmi bizottság elnökeként szólt a katasztrófavédelmi együttműködésekről is, amelyeknek a katonák állandó résztvevői. A honvédség tartalékos rendszerének kialakításában támogatást nyújtanak.

Kiemelte: a honvédelem a biztonságos jövő alappillére, minden magyar ember számára fontos. A Zrínyi 2026 tervről szólva dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a magyar honvédség megújításának célja, hogy a térség meghatározó erejévé tudjon válni.

Ez nem 5-10, hanem 10-15-20 éves fejlesztés.

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: nemcsak a honvédség feladata a haza védelme és szolgálata, hanem minden magyar állampolgáré. Fontos, hogy mindenki megismerje ezt a programot, és tudjanak vele azonosulni, tudjanak segíteni, hogy megvalósulhasson. Mitől kell megvédeni az országot? Úgy érezzük, hogy békében és biztonságban élünk – és jó, ha a lakosság így érzi –, de a híradásokból látjuk, hogy biztonsági szempontból gyorsan változó környezetben élünk. Halljuk, mi történik a világban: mindig vannak gócpontok, ahol háborúk dúlnak, mészárlások folynak, vallás-etnikai üldözések történnek, és ez a helyzet kihat ránk is.

A miniszter beszélt arról, hogy megjelent egy új harceljárás, a hibrid hadviselés. A példák sorában említette, ami a szomszédságunkban történt a közelmúltban: anélkül, hogy Oroszország frontokat nyitott volna Ukrajnára, mégis elcsatolta a Krím-félszigetet, mégis megbénította, ellehetetlenítette az ukrán vezetést.

Felhívta a figyelmet arra, hogy kibertérben is élünk, minden információt megtudhat rólunk bárki, az adatok rossz szándékú felhasználásával tönkre lehet valakit tenni. Ezért a kiberbiztonság is fontos. Amíg a világon instabil régiók vannak, az hozzánk is begyűrűzik. A NATO két veszélyeztetettségi irányt fogalmazott meg: a keleti és a déli fenyegetettséget. Közép-Európa védelméhez szükséges az, hogy a magyar honvédség a térség meghatározó haderejévé váljon. Dr. Benkő Tibor rámutatott, hogy a különleges jogrend első fázisánál, a rendkívüli állapot bevezetésénél azonnal változik a területi védelmi igazgatás, az irányítás, a vezetés, a feladatok elosztása.

Ezekhez törvénymódosításokra van szükség, és az országgyűlés elé kerülnek az intézkedések, amelyek azt segítik elő, hogyan kell zökkenőmentesen végrehajtani egy békeidőszakról különleges jogrendre történő áttérést. A honvédelmi miniszter kitért a katonai életpálya egészére, a felkészítésre, a kiképzésre, az aktív szolgálatra, a tisztességes illetmény- és előmeneteli rendszerre, amelyet a katona megérdemel, hiszen arra tesz esküt, hogy akár az életét is feláldozza a hazáért.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosokról megtudtuk: jelenleg 8900 ilyen ember áll a honvédség rendelkezésére. A cél, hogy járásonként legyen egy század. Jelenleg két ezred működik, különleges jogrend esetén hét körzetre osztják az országot. Ha az önkéntes tartalékosok tényleges szolgálatot teljesítenek, rendes illetményt kapnak.

A fiatalok katonai neveléséről szólva dr. Benkő Tibor egyebek között ismertette az ösztöndíjrendszert, amelynek lényege természetesen az, hogy a legjobbakra nemcsak igényt tartanak, de támogatják is a tanulásukat.