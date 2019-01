Fejlődik Domika, mégsem felhőtlen a család öröme

Már többször írtunk Orsós Dominikről, azaz Domikáról, aki hatalmas életerejével és jókedvével mindenkit levesz a lábáról. Egyre javul a kisfiú állapota, szüleinek azonban mégsem lehet felhőtlen az öröme.

A kisfiú oxigénhiányos állapotban született, ezért károsodott a központi idegrendszere. Biológiai szülei a kórházban hagyták, Orsós Ferenc és felesége, Gyöngyi fogadták örökbe. Azóta is mindent megadnak neki, folyamatosan küzdenek azért, hogy javuljon az állapota.

A kisfiú néhány éve már Spanyolországban is átesett egy műtéten, most novemberben pedig kétoldali izomműtétet hajtottak rajta végre és botoxkezelést is kapott: a lábába. Ezután sokáig feszítőgipszet kellett viselnie, miután ezt levették, fájdalmai is voltak Dominak. Budapestre jártak rehabilitációra. Sok mindent újra kell tanulnia, például a lépegetést. Ugyanis az már ment neki, de keresztbe tette egymás elé a lábait. Most újra kezdik a folyamatot, a műtét után remélhetőleg már helyesen tanulja meg a lépéseket. Minden kellemetlenség ellenére újra jól érzi magát.

A közeljövőben nem vár rá újabb kezelés, most pihenni és erősödni fog. Immunerősítőre, sok vitaminra és mozgásra van szüksége. Ezek megterhelik a szülők pénztárcáját. Ráadásul februártól gyógytornászhoz is járatják majd, hogy minél gyorsabban fejlődjön Domi. Ez sem olcsó. Szerencsére az iskolában is rendszeres a fejlesztés: van torna, lovaglás, úszás, gyógytorna. Változatos a program, de az anyuka mindent meg szeretne adni fiának.

Domi október végétől kénytelen volt kihagyni néhány hónapot a műtét és a lábadozás miatt, de most nagyon boldog, hogy újra találkozhatott az osztálytársaival. Tegnap kezdte újra az iskolát, szinte ki is virult tőle. A gyermek ugyanis szereti a közösséget és a buszsofőr is mindennap jó ismerősként üdvözli. Merthogy a buszsofőrre szükség van, ő szállítja a fiút nap mint nap a szombathelyi Aranyhíd EGYMI általános iskolájába.

Ezért volt tökéletes megoldás a séi albérletük. Idáig még éppen eljön az iskola különjárata. Most viszont a főbérlő felmondta a szerződést. Ausztriában él már egy ideje és úgy látja, felmentek a lakásárak, jobban jár az értékesítéssel, mint azzal, ha továbbra is bérleményként tartja meg a lakást. Már járt náluk egy értékbecslő és több érdeklődő is bejelentkezett: megvásárolná.

Gyöngyikéék pedig kétségbe vannak esve. Számukra hirtelen jött a döntés. Nem tudják, kihez forduljanak. Pedig nem válogatósak. Csak azt szeretnék, ha a lakás Szombathelyen vagy Sében lenne, hogy a gyermek iskolába tudjon járni. Más kritérium nincs.

Mégis nehezen találnak albérletet, pedig nem ingyen kérnék – mondta az édesapa. Az igaz, hogy a rengeteg kezelés, fejlesztés után a keretük nagyon szűkös. Az árak pedig egyre magasabbak, főleg a megyeszékhelyen. Sok főbérlő gyermekteleneknek szeretné csak bérbe adni az ingatlanját, ez is megnehezíti a keresést. Gyöngyike úgy fogalmazott: sokszor azt érzi, hogy „sokan előbb engednének kutyát a lakásukba, mint kisgyereket”.

Az önkormányzathoz is beadtak egy kérelmet. Pedig házuk van – csak az a probléma, hogy Uraiújfaluban. Oda pedig nem jár az a sokat emlegetett busz. Nincs más hátra, mint az, hogy reménykednek. Bérlakás vagy megfizethető albérlet, nekik mindegy.

Várnak és nem adják fel. Az a fontos, hogy Dominak mindene meglegyen.