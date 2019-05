Fél évszázad fotókon – A vépi óvoda jubileumát kiállítással is köszöntötték

Az óvoda történetének ötven évét öleli fel a művelődési ház aulájában látható fotókiállítás, amelynek szülők, dolgozók gyűjtötték össze az anyagát lelkesen.

Régi és mostani óvó néniktől, dadusoktól és szülőktől is érkeztek fényképek az óvoda félszáz éves jubileumának ünnepségére összeállított fotókiállításra, amelyen Szalai Katalin az intézmény vezetőhelyettese kalauzolt. Időrendben, a kezdetektől napjainkig szerepelnek felvételek a tárlókon. Az egyik legrégebbi 1968-ban készült, az építkezést örökítette meg, utána egy évvel februárban adták át a 75 férőhelyes vépi napközi otthonos óvodát, ami azelőtt nyári óvodaként működött: az iskolában oldották meg a gyerekek elhelyezését, amíg a szülők a földeken dolgoztak.

Mellette – természetesen fekete-fehérben – pillanatképek a mindennapokból, a cserépkályhával fűtött, csiszolt, lakkozott parkettájú három csoportszobáról, a kiszolgálóhelyiségekről és az udvarról, amin az is látszik, hogy kezdetben nem volt kerítése az ovinak. Láthatóak az akkori kornak megfelelően vasból, fémből készült libikókák és a benti játékok, a csoportfoglalkozások is. Ahogy a ’70-es-’80-as évek nagyobb alkalmait is felidézik a tárlók: a Mikulás-ünnepségeket, a szüreti mulatságokat, a táncos rendezvényeket, a gyereknapokat, a farsangokat és az évzárókat, de vannak csoportképek az összetartó kollektívákról is.

1991-ben adták át az óvoda új szárnyát, és ahogy a technika fejlődött, úgy színesednek ki az erről az időszakról beszámoló fényképek. Fordulópontot jelentett, amikor 2005. október 14-én felvette az intézmény a Vadvirág nevet, azóta egy művészeti program szellemében dolgozik – a névadóünnepről sok fénykép árulkodik. A gyerekeket körülvevő tárgyak természetes alapanyagból készültek, a meleg, barátságos hangulat, a népszokások és hagyományok ápolása is mind visszaköszönnek a felvételekről. A kiállításra a múlt heti ünnepség után és azóta rengetegen kíváncsiak voltak – a fényképeket bogarászva boldogan fedezték fel magukat, az ismerőseiket, a régi óvó néniket, dadusokat. A gyűjtésnek köszönhetően a tárlaton kívül még két lapozgatható albumot is összeállított Szalai Katalin és Rozmánné Horváth Zsófia.