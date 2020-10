Félárbócon működik most a Váci Mihály utcai rendelő

A Váci utcai rendelő háziorvosai közül egy koronavírusos lett, kettőt pedig tegnap teszteltek, ők jelenleg karanténban vannak. A megnövekedett terhek miatt együttműködésre kérik a betegeiket.

Dr. Prugberger László háziorvos közösségi oldalán osztotta meg a bejegyzést, amelyben munkatársaival együtt arra kér mindenkit, hogy a Váci Mihály utcai felnőtt háziorvosi rendelőt mindenki csak halaszthatatlan panasz miatt keresse, akkor is csak telefonos egyeztetést követően a rendelő telefonszámán. A bejegyzéséből az is kiderül, hogy az influenza elleni oltás beadásának megoldása is szervezés alatt van, telefonon már lehet is kérni az előjegyzésbe vételt, a vakcina mától elérhető, amit a rendelés első órájában adnak majd be.

A rendelő – ahogyan az orvos bejegyzésében fogalmaz – félárbócon működik három orvos kiesése miatt. Dr. Prugberger Lászlót telefonon értük el, merthogy az egyik érintett orvos ő maga, miután vasárnap kiderült a szintén ott rendelő feleségéről, dr. Németh Petráról, hogy koronavírusos. Hogy felesége hol fertőződött meg, azt a jelenlegi járvány­ügyi helyzetben már csak találgatni lehet, mivel az is hordozó lehet, aki tünetmentes. Dr. Prugberger Lászlót tegnap tesztelték, ahogyan a szintén a rendelőben dolgozó dr. Szremácz Renátát is, akinél időközben és valószínűleg mindettől teljesen függetlenül szintén jelentkeztek a tünetek. Ők tíz napig – miután szoros kontaktnak minősülnek – negatív teszteredmény esetén is karanténban maradnak.

Korábban az előzetes bejelentkezést követően a páciensek bemehettek a rendelő várójába, mostantól azonban mindenkit az asszisztens, illetve a diszpécser enged be egyenként. Miután most kizárólag a nem halasztható ellátásokat végzik el, fontos tudni, mi nem számít annak. A hónapok, évek óta fennálló panaszok újbóli megbeszélése, illetve a veszélyhelyzet alatt lejárt, illetve a jövőben lejáró vezetői engedélyekhez kapcsolódó vizsgálatok várhatnak. A szokásos gyógyszerek felírása, a gyógyszertámogatás és a közgyógyigazolás igénylése pedig telefonon, és dr. Prugberger László rendelésén már e-mailben ([email protected]) is elérhető. Az orvos ez utóbbit javasolja, miután szinte izzanak a vonalak és a diszpécser már így is napi ezer hívást kezel. Nincs szükség a személyes jelenlétre a rokkantsági felülvizsgálat beutalójának, vagy például a várandósok táppénzes igazolásának igényléséhez. Jó tudni azt is, hogy nem a háziorvos feladata a munkaalkalmassággal kapcsolatos vizsgálatok megszervezése, a szakorvosi beutalók kiállítása, leletek kinyomtatása, miközben az EESZT (felhő) rendszerben található, még ki nem váltott gyógyszerek nyomon követése a páciens dolga. Dr. Prugberger László elárulta, a helyzethez képest minden érintett jól van és hála kollégái áldozatvállalásának, a rendelés helyettesítéssel továbbra is megoldott, ám a rendelő még „talpon lévő” munkatársait érő extrém terhelés miatt, ezúton is kéri a páciensek megértését és együttműködését.