Felejthetetlen élményt szerzett Erdélyi Rolikának Kárász Róbert

A televíziós műsorvezető segítségével egy különleges előadáson vehetett részt a kis harcos.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Magyarországra látogatott Nick Vujicic, aki teltházas előadást tartott a Papp László Budapest Sportarénában. A végtagok nélkül született ausztrál pap üzenete az embereknek, hogy azért legyél hálás, amid van, és ne azon keseregj, amid nincs. Kárász Róbert segítségével Erdélyi Rolika a szüleivel a helyszínen tekinthette meg az előadást, sőt utána találkozhatott Nick Vujiciccel is, melyről a Facebook-oldalán található rövidebb beszámoló. A bejegyzés szerint egy örökre felejthetetlen élményben volt része a kis harcosnak. Rolika Illés Fanni világ-és Európa-bajnok úszóval, és Vereczkei Zsolt háromszoros paralimpiai bajnok úszóval is találkozott, sőt Brandon Curry, vagyis Mr. Olympia 2019 is összeállt vele egy közös képre.