Felelősséggel rajzolja – Az új hajtások a Szőlő Jövésnek Könyvében

Huszonkilenc éve végzi felelősségteljes munkáját Németh János festőművész-rajztanár: ő jegyzi be a hajtásokat a Szőlő Jövésnek Könyvébe. A fajtákra, a betegségekre, a klímaváltozásra is lehet következtetni a rajzokból.

Kétszázötven évig szolgált, 1991-ben telt be a Szőlő Jövésnek Könyve, amelybe 1969-től Bechtold István ornitológus és festő tette az utolsó vonásokat. Azóta Németh János örökíti meg a képeket. Az 1991-től vezetett új könyv Vaihingen an der Enz német szőlőtermelő testvérváros ajándéka, amelybe tegnap újabb bejegyzések kerültek a lovagteremben. A rajzok az adott év eredményét, a kipattant rügyeket mutatják: látszanak a levelek, néha a fürtkezdemény. A vesszőt, amely tavaly rügy volt és az alatta lévő elfásult részt, ami a két évvel korábbi állapotot mutatja.

Mindig három év produktuma szerepel tehát a rajzokon, amelyek a régészeti ábrázolásokhoz hasonlóak: bizonyos dolgok hangsúlyosak, mások érzékelhetők, például a betegségek, fertőzések nyomai, és hogy a klíma, az időjárás miként változott az előző évben. Ha szép, hosszú ősz volt, a vesszők húsosak, színük, formájuk is erre utal. Azokban az években, amikor késett a tavasz, a rügyek még nem pattantak ki, máskor hatalmas hajtásokat tudott berajzolni – mindegyikre mutatott példát. Manapság már év végén megszületik az év eredményéről a szöveges információ is, ezt is bejegyzi, röviden leírja az alkotó. Tegnap Láng József borász ismertette az előző év megfigyeléseit – azok is bekerültek a megfelelő helyre a könyvbe. A világon egyedülálló dokumentumba Németh János a dűlők sorrendjében ceruzával rajzolta be a vesszőket.