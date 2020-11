Felforgatott prioritáslista

A koronavírus-járvány hatására gyökeresen átalakult a világ nagyobb vállalatvezetőinek legfontosabb kockázati rangsora, és első helyre ugrott a munkaerő megtartásával, megszerzésével kapcsolatos kockázat.

Mindez az egyik globális tanácsadó cég 1300 cégvezető megkérdezésével készített felméréséről derült ki. Az ismertetőn elmondták: a járvány kitörésekor szembesült mindenki azzal, hogy nem tudja megoldani a megfelelő végzettségű és számú munkaerő rendelkezésre állását egy adott időben. A globális felmérést a KPMG minden évben elkészíti, 2020-ban viszont rendhagyó módon megismételte az év eleji adatfelvételt.

Míg az év elején még a 12. helyre rangsorolták a cégvezetők a munkaerőbe történő befektetések kockázatát, ez nyár végére az első helyre ugrott, megelőzve az ellátási lánc zavara és a klímaváltozás által okozott üzleti kockázatot is. A munkaerő és a HR felértékelődött, személyes problémává vált a vezetők számára is a távmunka bevezetése a személyes jelenlét hiánya miatt.

Rónai Rezső vezérigazgató kiemelte: a munkaerőpiaci helyzet azért is vált elsődleges kockázattá világszerte, mert a tartósan csökkenő árbevétel és volumen mellett egy cégnek mérlegelnie kell, hogy megtartja a munkaerőt, vagy a költségtömegét szerényebb gazdasági kilátásokhoz igazítja. Kitért arra, hogy a digitalizáció fontosságáról a járvány hónapjai megerősítették a cégvezetőket. Év elejéhez képest felerősödtek a meglévő trendek: a fenntarthatóság, a digitalizáció, a rugalmas foglalkoztatás vezérfonallá vált az üzleti stratégia kialakításában. Kedvező fejleménynek nevezte, hogy a vállalatok átfogó és nem szigetszerű informatikai fejlesztéseket valósítanak meg.