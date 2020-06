Felfüggesztettet kapott a Zanati úti halálos baleset okozója

Másfél év két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Szombathelyi Járásbíróság a férfit, aki tavaly februárban okozott halálos közlekedési balesetet a Zanati úton. Jogerős az ítélet.

A két év felfüggesztett mellett három évre eltiltották a közúti járművezetéstől a férfit, aki tavaly februárban okozott halálos balesetet Szombathelyen. A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott a végzetes napon. A nyomozás szerint 75-80 kilométer per órával közlekedett a Zanati út külső sávjában, ahol akkor 30 kilométer per óra volt a megengedett maximális sebesség. A nedves úton megcsúszott az autójával és ütközött egy szemből szabályosan, körülbelül 40 kilométer per órás sebességgel érkező autóval.

A vétlen sofőr a helyszínen meghalt. A bíróság tájékoztatásából kiderül, hogy az öv megmenthette volna: ahogy a vétkes gyorshajtó, úgy a baleset vétlen autósa sem kötötte be a biztonsági övét. Ha így tesz, súlyos sérülésekkel, de túlélte volna a karambolt.

A felfüggesztett szabadságvesztés és a három év vezetéstől eltiltás büntetés jogerős.