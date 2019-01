Felhívták a figyelmet a biztonságos közlekedésre Sében

Hamarosan elkészül a séi kerékpárút. Szemléletformálással próbálják biztonságosabbá tenni a közlekedést a településen és a legfontosabb közlekedési szabályokra is felhívják a figyelmet.

A végéhez közeledik a kerékpárút fejlesztése Sében. Már csak az apróbb feladatok várnak az önkormányzatra. Ilyen a zöldnövényzet pótlása, a parkosítás, de a figyelemfelhívó villogó táblák kihelyezése is – írják a település honlapján.

A lakosság néhány problémát, hiányosságot is jelzett már a település vezetésének. Azt írják: ezek megnyugtató kezeléséért mindent megtesznek, így például – ha az idő engedi – a kivitelező helyreállítja a Szabadság utcában azokat a kapubejárókat is, amelyeket korábban elhagytak. De továbbra is várják az esetleges bejelentéseket az önkormányzatnál. A kerékpárút és kerékpársáv használata még újdonságot jelenthet a közlekedők egy részének, azok helyes használatát meg kell szokni, ezért 2019 tavaszán szemléletformáló rendezvényeket is szerveznek majd a lakosság számára.

Addig is néhány fontos szabály betartására már most felhívják a figyelmet. Ilyen például, hogy a kerékpárúton és a kerékpársáv területén gépjárművel megállni és várakozni szigorúan tilos, azon autóval közlekedni sem szabad ezen az úton, az kizárólag a bicikliseknek van fenntartva. Az úttesten, kijelölt átkelőhelyeken viszont a gépjárműveknek van elsőbbsége. Kérik a kerékpárosokat, hogy körültekintően és forgalomról meggyőződve keljenek át az úttesten. A kerékpárosoknak ezen kívül figyelniük kell az első és hátsó lámpák állapotára és a kerékpárok megfelelő kivilágítására. A település vezetése azt szeretné, ha a jövőben fejlődhetne Sében a kerékpáros kirándulóturizmus. Céljuk ezen kívül még az, hogy kevesebb legyen a baleset. Ehhez növelnék a községben lakók és az itt közlekedők biztonságát.