Fellélegezhetünk, a következő hőhullámig néhány nap haladékot kaptunk

A rendkívüli hőségben sem pihennek a közutasok, hétvégére azonban ők is, mi is felfrissülhetünk kissé, érkezik a hidegfront. Alig kaptak több riasztást a mentők – és valószínűleg azt sem a meleg miatt.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

Túl vagyunk a hét legnehezebb napján, legalábbis ami a meleget illeti, mivel az erre a hétre rendeltetett hőhullám másodfokú hőségriasztással tegnap tetőzött, ma már könynyebb lesz, köszönhetően egy érkező hidegfrontnak, amely mára és a hétvégére hoz némi enyhülést. Ráduly László kőszegi meteorológiai észlelőtől tudjuk: a délelőtt megerősödő szél már az estére megérkező hidegfront jele.

A hőmérséklet visszaesik, elszórtan záporok, zivatarok is várhatók, de csapadékra nem kell mindenhol számítani. A hétvégi felfrissülés azonban nem tart sokáig, jövő héten érkezik a következő, várhatóan a hétvégéig tartó, a mostanihoz hasonló hőhullám. És bár a hőhullámok jönnek és mennek, a munka nemcsak a légkondicionált irodákban, de ahogyan tegnapi összeállításunkból is kiderült, a legextrémebb körülmények között sem állhat le, dolgoznak a közutasok is.

A Magyar Közút Zrt. ugyan a munkák szervezésénél és ütemezésénél arra törekszik, hogy minél kevesebb legyen a szabadban végzett tevékenység, de a kötelező burkolatjavítási és egyéb üzemeltetési feladataikat ilyenkor is el kell végezniük. Az úton folyó munkák felfüggesztésére csak szélsőséges időjárási körülmények, például vihar, jégeső vagy nagy erejű szél miatt kerülhet sor, a nagy meleg miatt azonban nem, márpedig a bedolgozandó aszfaltkeverék gyártási hőmérséklete 140-160 Celsius-fok körül van, miközben a napsugárzásnak kitett aszfaltfelületek akár 60 fokra is felmelegedhetnek.

Mint megtudtuk, a szakemberek az elmúlt két hétben 312 tonna melegaszfaltot dolgoztak be a megyében a kisebb felületű burkolathibák javítására, emellett a Magyar falu programban Pácsony és Daraboshegy átkelési szakaszain végeztek burkolatmegerősítést és profiljavítást 4500 tonna mart aszfalt gépi bedolgozásával és bitumenemulziós felületi bevonattal. Jelenleg ugyanilyen munka folyik Kőszegpaty közelében is.

A közutasok még normál időjárási helyzetben is nehéz körülmények között végzik a munkájukat, az elmúlt napokhoz hasonló magas hőmérséklet azonban rendkívüli módon megviseli a szervezetüket, ezért aztán hőség idején az utakon dolgozók óránként eltölthetnek az árnyékban, hűvös helyen 5-10 percet és elegendő hideg víz is a rendelkezésükre áll, valamint ha a fej sérülésétől nem kell tartani, az amúgy kötelező munkavédelmi sisak viselésétől is eltekintenek. A közút tehát nemcsak a közlekedés helyszíne, hanem munkahely is, az itt dolgozókat pedig a családjuk hazavárja, ezért a társaság arra kéri a közlekedőket, vezetés közben legyenek türelmesek, előzékenyek, figyeljenek egymásra és az úton dolgozókra, ha pedig szükségét érzik, inkább álljanak meg néhány percre pihenni, mozogni.

Hogy az elmúlt napok rendkívüli meleg időjárása menynyire viselte meg szervezetünket, azt Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszttől tudtuk meg, aki elmondta: a napokban nagyjából tizenöt százalékkal több vonulást regisztráltak az átlaghoz képest, azonban a szakember a kissé emelkedő esetszám és a hőség között nem lát közvetlen összefüggést. Amennyiben azonban a kánikula még jó ideig velünk marad, szinte borítékolható, hogy több riasztást kapnak majd a meleg miatt. A szervezet ugyanis egy ideig képes kompenzálni, idővel azonban egyeseknél – különösen az időseknél, betegeknél – ha nem pótolják a folyadékveszteséget, szükségszerűen keringési problémák lépnek fel.

Fontos tudni, hogy akik vérnyomáscsökkentőt szednek, azoknál a nagy meleg hirtelen tud vérnyomáscsökkenést előidézni, ami ájuláshoz vezethet, ezért nekik különösen óvatosnak kell lenniük. Ha most találkozunk tűző napon alvó emberrel, tekintsük úgy, hogy életveszélyben van és hívjunk segítséget. Autóban egyetlen pillanatra se hagyjunk soha senkit.

Kiemelt képen: Vizet osztanak a hőségben az utakon dolgozóknak. Lebics Balázs, Daraboshegy