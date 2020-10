Felmentették a kést előhúzó Joci-bombát – Betegsége miatt nem büntethető a vádlott

Elmebetegsége miatt felmentették Joci-bombát és elrendelték kényszergyógykezelését. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezett.

A Szombathelyi Járásbíróság felmentette B. Józsefet az ellene felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól és elrendelte az Igazságügyi Megfi gyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) való kényszergyógykezelését. B. József, vagy ahogy a környéken mindenki ismeri: Joci-bomba tavaly május 20-án megpróbált kirabolni egy zöldségest a vasútállomás közelében. A váltáshoz készülődő eladó éppen a számlákat rendezgette, amikor megjelent Józsi az ablak előtt, majd bal kabátujjából hatalmas kést húzott elő a kassza tartalmát követelve.

A háromgyerekes anya nem ijedt meg, kiabálni kezdett, majd felkapta a ládahúzó kampót és elkergette Józsit, akit jól ismert, hiszen korábban már többször fenyegette őt. Józsit aztán a rendőrök pár perc alatt elfogták. Mint akkor többen elmesélték, B. József ámokfutása legalább egy évtizede tartott már pokollá téve a környéken élők életét, csak idő kérdése volt, mikor robban (innen a Joci-bomba elnevezés).

Válogatás nélkül kötött bele mindenkibe, utána rohant a járókelőknek, kiugrott az autók elé, mindenkivel káromkodott. A rablási kísérlet előtt két héttel pedig – miközben kirontott a lépcsőházból – egy utcán sétáló asszonyt szúrt kis híján nyakon, egy hatalmas késsel. A férfit ekkor még betegségére hivatkozva pár óra múlva elengedték, a zöldséges megtámadásakor azonban már nem volt ekkora szerencséje.

A bíróság a vádlottat most azért mentette fel, mert jelenleg és az elkövetéskor is személyiségzavarban és elmebetegségben szenved, szenvedett, amely képtelenné tette őt arra, hogy a cselekménye társadalomra veszélyes következményeit felismerje, illetve hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és védője bűncselekmény, illetve bizonyítottság hiánya miatti felmentés érdekében jelentett be fellebbezést. A bíróság fenntartotta a vádlott IMEI-ben való előzetes kényszergyógykezelését a másodfokú eljárás befejezéséig. A vádlott és védője ezzel a döntéssel szemben is fellebbezést terjesztett elő.

Előzmény: