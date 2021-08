Felpörgött a vasi turizmus, telt házzal várják a hétvégét

Szinte minden szobát jó előre lefoglaltak már a vendégek a szállodákban, vendégházakban az augusztus 20-i hosszú hétvégére. Aki most szeretne szálláshoz jutni, nem valószínű, hogy sikerrel jár. A legtöbben már csütörtökön megkezdik a nyár végi pihenést, és három éjszakát maradnak.

A most zajló Hétrétország Fesztivál miatt különösen nagy a vendégforgalom a napokban az Őrségben. Az Őriszentpéteren 31 fős vendégházat üzemeltető Rimán Lászlóné lapunknak elmondta: a hosszú kényszerpihenő után pünkösdkor nyitottak újra, de azóta folyamatos fogadják az ide látogatókat, akik között a 70-es éveiben járó pár éppúgy akad, mint kisbabával érkező fiatal család.

– Ez a másfél hónap különösen jó, most hétvégén is telt házzal működünk majd, és már szeptembere is vannak foglalásaink – fogalmazott. Rimán Lászlóné szólt arról is, az 1997 óta működő házban a pandémia idején pályázati forrásból számos dolgot felújítottak, korszerűsítettek, 21. századi körülmények fogadják a vendégeiket.

Szinte alig akad már szoba a büki magánszállásokon is. Németh Gyula, a Büki Szobakiadók Szövetségének elnöke úgy tapasztalja, a hosszú bezártság után most mindenki nyaralni szeretne.

– A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a vendégek 80-90 százaléka magyar, talán csak csehek és németek érkeznek nagyobb számban – tette hozzá. Megjegyezte, előreláthatólag szeptemberben is szép számban lesznek vendégeik, reméli, ezúttal nem kell bezárniuk.

Az egyik legnagyobb büki szálloda igazgatóhelyettese, Péntekné Németh Noémi elmondta, nagyon jól alakul a nyaruk, végig telt házzal működtek, nincs okuk panaszra. Szintén az a tapasztalatuk, hogy a szokásosnál több a magyar vendégük, és most már megjelentek a cseh csoportok is, amelyek a korábbi években inkább az ősz folyamán látogattak hozzájuk. Szólt arról is, előreláthatólag augusztus végéig, így az előttünk álló hosszú hétvégén is telt ház lesz náluk. A legtöbben már csütörtökön megérkeznek és három éjszakát maradnak. Elsősorban gyermekes családokat és fiatal párokat fogadnak. Péntekné Németh Noémi elmondta, külön ünnepi programmal nem készülnek, de a vendégeiknek kiajánlják a városi rendezvényeket, és ezúttal is várják a kicsiket a népszerű animációs gyermekprogramjaikra.

A sárvári fürdő épületében lévő hotelben az újranyitás után még érezhető volt némi visszaesés 2019-hez képest, de a július-augusztus havi kihasználtság már mintegy 95 százalékos – mondta Kovács Anita értékesítési és szállodavezető. Hozzátette: sok a visszatérő vendégük, ők újra eljöttek. Tapasztalataik szerint a nyár folyamán családosok érkeznek inkább, átlagosan 3–5 éjszakára. Elmondta azt is, hogy augusztusban végig telt házzal üzemelnek. A hosszú hétvégére nagyrészt már csütörtökön megérkeznek a vendégeik, de akadnak olyanok is, akik már itt vannak és vasárnapig maradnak. A mostani hétvége a „varázslatok hétvégéje” lesz. A gyerekek belebújhatnak Harry Potter bőrébe, boszorkányok és varázslók diszkójában táncolhatnak, varázslatos kísérleteken vehetnek részt. A nagyobbakat szombaton éjszakai fürdőzés, petanque-bajnokság és csúszdaverseny várja, és nem maradnak el a megszokott vizes animációs és sportprogramok sem.

– A tavalyi évhez képest is jobbak a számok, a kereskedelmi és a magánszálláshelyek egyaránt magas foglalással üzemelnek. A védettségi igazolvány eltörlését követően nőttek meg jelentősen a vendégszámok – mondta el lapunknak Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője. Úgy fogalmazott: – A magyar vendégek irányába billen nagyot a statisztika, most, a nyár vége felé jelentek meg jelentős számban a cseh, szlovák, osztrák, német turisták. A hosszú hétvégére is rengeteg programmal készültek, el is kapkodták a szabad szálláshelyek többségét Sárváron.

Kiemelt képünkön: Rimán Lászlóné készülődik a vendégek fogadására Őriszentpéteren