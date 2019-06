Félreértés történt, ráadásul a képviselő ott sem volt

Saját csapatát fényképezte az edző, ebből lett félreértés a januári Téli Nemzetközi Diákjátékokon. Lendvai Ferenc képviselő mindenről csak másnap értesült.

Botrányt okozott a Lendvai Ferenc vezetette szombathelyi delegáció a diákjátékokon – ezzel a címmel jelent meg tegnap délután egy cikk az ugytudjuk.hu-n. Bár a szerző nem ír konkrétumot, így nem derül ki, miért volt botrány, azt megemlíti, hogy ki kellett hívni a rendőrséget és azt sugallja, hogy az esetben érintett volt Lendvai Ferenc is. Utánajártunk mi történt.

A Téli Nemzetközi Diákjátékokat januárban rendezték Lake Placidben, a szombathelyi csapat síelőket és jégkorongozókat vitt ki. Nagyjából a kint tartózkodásuk felénél egy fárasztó nap után a gyerekek a szálloda medencéjében játszottak a kanadai csapat résztvevőivel. A magyar csapat edzője csinált néhány felvételt a játszó-beszélgető gyerekekről. Mint mondta, még örült is, hogy a gyerekek interakcióba lépnek egymással, hiszen a diákjátékok célja éppen az, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző nemzeteket. Egy idő után aztán arra lett figyelmes, hogy a kanadaiak elhagyják a medencét. Senki sem tulajdonított az esetnek különösebb jelentőséget, ám pár órával később a szálloda halljában valóban megjelentek a rendőrök a kanadai edző kíséretében, és számon kérték a magyarokon, hogy miért készítettek felvételeket. Az edző természetesen elnézést kért a fotók miatt, és törölte azokat. A kanadaiak elfogadták a bocsánatkérést, és ezzel az ügy le is volt zárva, mindkét fél belátta, hogy nyilván egy félreértés történt, ami a kulturális különbségekből fakadt, nem személyes ellentétből. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy sem a medencénél, sem később a hallban nem volt jelen Lendvai Ferenc képviselő, ő – a csapat sok más tagjával együtt – csak másnap értesült a történtekről. A magyarok az esetet követően is találkoztak a kanadaiakkal, akik a történteket nem hozták szóba, a két csapat egymáshoz való viszonya a játékok végéig rendezett maradt.