Felsőjánosfán az összefogás is példás a járvány idején

A koronavírus-járvány idején sem áll meg az élet az őrségi településen: játszóteret létesítenek és sportparkot építenek, májustól falugondnok is munkába áll, valamint kisbusza is lesz a falunak. A polgármester úgy tapasztalja: az összefogás is példás Felsőjánosfán.

Büszke a helyiekre Felsőjánosfa polgármestere, Grózinger Csaba, aki úgy látja: fegyelmezettek a település lakói a koronavírus-járvány idején. Az összefogás azonnal megindult: asszonyok jelentkeztek maszkok varrására, amelyekkel el tudták látni a községet.

– Hárman is varrtak szorgalmasan, hogy mindenki kapjon belőle, a nagyobb családokba pedig többet is tudtunk juttatni. Van egy kis vegyesboltunk, ahol megszabtuk: egyszerre csak egy ember tartózkodhat az üzletben. Ezt elfogadták, megszokták a felsőjánosfaiak: mindenki figyel arra, hogy saját maga ne betegedjen meg és másokat se fertőzzön meg – emelte ki Grózinger Csaba, aki azon dolgozik, hogy a járványidőszak ellenére is épüljön-szépüljön a község.

– Tavaly év végén elkészült egy fitneszpark a település központjában. Az enyhe tél miatt az emberek, amikor olyan idő volt, birtokba is vették. Sajnos azonban ezt le kellett zárnunk a vírushelyzet miatt – tette hozzá. – Jelenleg gyermekjátszótér kivitelezése zajlik, amelynek része lesz drótkötélpálya is, a két beruházás közül a fi tneszpark mintegy 4,6 millió forintba került, a játszótér körülbelül 5 millió forintból készül el.

– Nagyon sok kisgyerek van nálunk, jelenleg harminckét 14 év alatt gyerek él a kétszázlelkes faluban – hangsúlyozta. Tavasszal sportparkot is építenek Felsőjánosfára – ez egy korábban benyújtott önkormányzati pályázat, amely nemrég, a második körben lett sikeres. – A létesítmény kivitelezése a közeljövőben indul meg, teljesen állami fi nanszírozással. Amikor ez elkészül, kis sportcentruma lesz a falunak, mellé önerőből készítünk egy kispályát is, ahol a gyermekek tudnak focizni. Továbbá egy körülbelül harminc autó befogadására alkalmas parkoló kialakítása fejeződik be hamarosan – sorolta a polgármester a fejlesztéseket. Májusban pedig a falugondnoki szolgálat is elindul a településen, valamint Zalalövőtől – a településsel évek óta jó kapcsolatot ápolnak – kapnak falubuszt is. Rendezvényeik is sikeresek, a február végi télbúcsúztató és a márciusi nőnapi báljuk is telt házas volt.