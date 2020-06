Felsőmarácon munkába állították az új traktort

Modern traktor segíti a zöld közterek karbantartását, tegnap munkába állították a csaknem 16,5 millió forintból beszerzett gépet.

Négyhengeres, 71 lóerős, légkondicionált, olasz gyártmány – mutatta be a modern traktort Tóth László polgármester. Nem nyugdíjazták az előző, immár húszéves traktorukat sem, a polgármester úgy fogalmazott, adnak neki még öt évet, műszakiztatták. Irigylésre méltó az önkormányzat eszközparkja, hótolójuk, zúzógépük, fűkaszájuk is van. A polgármester szerint több szempontból is elengedhetetlen, hogy rendben tartsák köztereiket, egyrészt az Őrség kapujában a turisták, másrészt az egyre nagyobb számú letelepedő miatt. A Magyar falu programban nyert a település 15 millió forintot az eszközbeszerzésre, a csaknem másfél millió forintot pedig önerőből tették hozzá, hogy a megfelelő gépet vásárolják.

A sikeres pályázat kapcsán köszönetet mondott a polgármester az előző településvezetésnek és V. Németh Zsoltnak is. Az országgyűlési képviselő az átadón méltatta a rendezett, impozáns faluképet. Minden pályázó a település rendben tartásával érvel, amikor eszközbeszerzésre remél forrást, de Felsőmarácon látható, hogy komolyan veszik a feladatot – mondta. És nemcsak az önkormányzat, hanem a lakók érdeme is, hiszen ha a rendben tartott közterek mögött gondozatlan porták lennének, nem lenne értelme a munkának. A Magyar falu program kapcsán kiemelte: az addig elégtelen támogatási rendszert hangolták a kistelepülések valós igényeire. A falvak jövőjét, élhetőségét hangsúlyozta: ez megmutatkozott a veszélyhelyzet, a karantén ideje alatt. Mert egy faluban nemcsak túlélni lehetett a bezártságot, de közben lehetett élni is. A kistelepülési fejlesztésekkel, támogatásokkal párhuzamosan pedig a leglényegesebb demográfiai szempont, hogy legyenek lakói a falvaknak, szülessenek gyerekek.