Felszámolják a viharkárokat Peresznyén

A vihar okozta károkat számolják fel a napokban a védett halastó-parkban. Nyáron – ha a járványhelyzet engedi – már újra várja a helyieket, környékbelieket a tó környéki kirándulóhely.

Értékes fenyők, hárs-, juhar-, kőrisfák magasodnak Peresznyén a 6,7 hektáron elterülő hajdani Esterházy-Trautmannsdorff-Weinsberg-Berchtold-kastélyt övező parkban. Az angolpark területén mesterséges tó vonzza a szemet. A tó partján, a félszigeten látható több száz éves nyugatiplatán-példányt pedig az ország legöregebb, legnagyobb platánjai között tartják számon. Az önkormányzat kezelésében lévő terület helyi védelem alatt áll, a tó környékét kirándulóhellyé alakították ki.

A legutóbbi viharok alaposan megtépázták a környezetet, fák dőltek ki. A tavat a platán felőli részről természetes forrás táplálja, a part talaja attól és a magasabbról jövő vízfolyások hatására meglazult, ott is sorban dőltek ki fák. De olyan fa is akadt, amelyet ki kellett vágni, mert a közeli lakóépületeket veszélyeztette.

Most adódott az önkormányzatnak anyagi lehetősége, hogy a károkat helyreállítsa, tudtuk meg Orbán Gyula polgármestertől. Egy vállalkozót bíztak meg a feladattal, markológép termelte ki a letört fákat, a tóból pedig nemsokára csónakkal szedik ki az ágakat a helyi önkéntes tűzoltók. A polgármesternek az a terve, hogy értékesítik a fát – legalább negyven köbméternyiről van szó –, hogy a költségek megtérüljenek. Ha természeti kára lett is, anyagi kára legalább ne legyen a településnek. Szalonnasütőhely, kézilabdapálya, játszótér is létesült a tó körül, a peresznyei rendezvények (például a falunap, amelyen tájjellegű ételeket készítenek) és családi ünnepségek helyszíne is a park. Felújításra szorul még a tó körüli kavicsos partszakasz, a padok – erre is pályáznak majd –, és komplett vizesblokkot is terveznek, hogy kulturált környezetben szervezhessék a programokat.