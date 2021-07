Félszáz vasi végzett a Nemzeti Művelődési Intézet idei online kurzusain

Szombathely Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet amatőr művészeti csoport vezető képzésének záró tanúsítványait csütörtökön a Megyeházán.

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyében zajlott képzései tavaly is, idén is „telt házzal”, huszonnyolc fővel mentek, az idén azonban vasiak az országban máshol meghirdetett kurzusokra is jelentkeztek online formában, így összesen 49-en végeztek amatőr művészeti csoport vezetőként. Az oklevelet személyesen negyvenöten vették át.

Az ünnepélyes átadáson Majthényi László megyei elnök hangsúlyozta a megye jó együttműködését a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságával, és kiemelte: rendkívül fontos, hogy a legkisebb településen is legyenek amatőr művészeti csoportok, amelyek a helyi kulturális életet generálják. Amint mondta, úgy látszik, hogy ez egy nőies szakma, mert jellemzően lányok, asszonyok vezetik ezeket a csoportokat. Éles Krisztina, az NMI vasi igazgatója azt fűzte hozzá, hogy azért lehet így, mert ez egy kicsit „anyáskodás”, a közösségek sorsának egyengetése hasonlít az anyaszerephez.

A kurzus hallgatói azt is megtanulták, hogyan kell létrehozni amatőr művészeti közösségeket, ami azért érdekes, mert olyan kistelepülésekről is jöttek – például Salköveskútról, Vas­asszonyfáról, Vasszilvágyról, Döröskéről, Szarvaskendről, Gasztonyból, Hegyhátsálból, Hegyháthodászról –, ahol egyáltalán nincsen csoport, vagy olyan faluból, ahol volt, de újra kell indítani (Szergényben). Voltak szakemberek is, akik továbbképzésüknek fogták fel a kurzust, ezért csatlakoztak (Szentgotthárdról, Őriszentpéterről, Csákánydoroszlóból), részt vettek az NMI-nél tanuló asszisztensek, és három egyetemen tanuló, közösségszervező szakos hallgató, mindhárman a színjátszás felé orientálódnak.

Az NMI amatőr művészeti csoport vezető képzést a közeljövőben nem tervez, de hamarosan újabb kurzust indít egy másik szakirányban.

Kiemelt képünkön: Éles Krisztina, Majthényi László és a frissen végzettek