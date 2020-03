Felújítják a Jurisics-vár lovagtermét

Hét év után a napokban kijavítják a sérüléseket, újrafestik a lovagterem falait – 800 négyzetméteres felület újul meg.

A Kőszegi Forrás Helyi Akciócsoport pályázatában nyújtott be támogatási kérelmet közösségi színtér felújítására a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház.

Az elnyert, mintegy ötmillió forintos pályázati forrásból most megújul a lovagterem belső tere, egyéb tartozékokat helyeznek el a falakra, a mennyezetre, és nagy kapacitású hűtők is kerülnek a várba. Múlt héten kezdődött a festés, függetlenül a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzettől az eredeti tervek szerint is a nemzeti ünnepünk utáni időszakra ütemezték a munkálatokat, tudtuk meg Pócza Zoltán igazgatótól.

Nemcsak festés zajlik, hanem más munkák is: ahol szükséges, alumínium élvédőket rak az élekre a kivitelező, és az egyéb kiegészítők is felkerülnek, például világításhíd a tartószerkezetekre. Hét év után a rendezvények, kiállítások nyomán szükség volt a javításokra, ezt követi a teljes festés. A belső színpad fala, mennyezete pedig egységes fekete színt kapott a korábbi fehér helyett. A lovagterem színe nem változik majd, a semleges falak a speciális világítás miatt is lényegesek, mondta Pócza Zoltán, és elárulta: a pályázati forrás segítségével két nagy hűtőt is beszereznek, amelyek a rendezvényeikhez nagy segítséget jelentenek.