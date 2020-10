Felújítják a meredek temetői gyalogutat Alsószölnökön

A község önkormányzata ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Magyar falu programban temetőfejlesztésre.

A megítélt támogatásból a temető meredek gyalogútját újítják fel – tudtuk meg Monek Zsolt polgármestertől. Mint a környékbeli települések többsége, sírkertjét Alsószölnök is egy meredek domboldalban alakította ki, meredekségét egy szakaszon lépcsőkkel enyhítették. Az évek során a domboldalon lezúduló csapadék, illetve a felszín alatti vízmosások alámosták a burkolatot, a betontáblák megcsúsztak, a lépcsőzetes szakaszon megdőltek.

Az első, vízszintesebb szakaszon térkőből, a második, meredek szakaszon pedig vasalt betonból, támfallal megerősítve újítják meg az utat. Ez utóbbi szakaszon a völgy felőli oldalra korlát is kerül. A gyalogút felújítása révén a temető távolabbi végén található sírok is biztonságosan megközelíthetővé válnak, és a temető össz képe is javul.