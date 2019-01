Felújították a sebészeti osztályt, a daganatos betegek diagnosztikáját szolgálja a PET/CT

Három fejlesztés történt a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az elmúlt időszakban: megújult a sebészeti osztály, PET/CT-vel gazdagodott az intézmény, telepítették és üzembe helyezték a CATO-rendszert – tegnap tartották az ünnepélyes átadót.

Mindhárom fejlesztés a Markusovszky kórház egyik stratégiai területével, az onkológiával kapcsolatos, hangsúlyozta beszédében prof. dr. Nagy Lajos főigazgató. Mint mondta, több mint félmilliárd forintot igényelt a sebészeti osztály felújítása, év elején vehették birtokba a betegek. Az osztály egy kilencvenéves épületben működött, eljárt felette az idő, mostanra teljesen átalakult, 21. századi körülményeket kínál. A nagy ágyszámú kórtermek helyén 1–3 ágyas fürdőszobás kórtermeket alakítottak ki, megújult a hatágyas posztoperatív őrző, és szakmai fejlődés – jelentős profilbővülés – is történt: egyebek mellett teljes körűvé vált a tumorsebészet. Az 520 millió forintba került PET/CT az onkodiagnosztika megkerülhetetlen része – a daganatos betegek diagnosztikája vált teljessé a berendezés által, a kórház a régió legmodernebben felszerelt szakmai központja lett. Az onkológián kezelt mintegy ezer betegnek így nem kell továbbutaznia a vizsgálatok elvégzése miatt Budapestre vagy Kaposvárra. A 84 millió forint értékű CATO-rendszer pedig a daganatos betegek citosztatikus terápiáját tette biztonságosabbá és gazdaságosabbá. Prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere kiemelte: a mostani fejlesztések révén a szombathelyi regionális onkológiai centrum olyan diagnosztikát és a terápiát kínál, amely az Országos Onkológiai Intézetben is rendelkezésre áll, csak az ellátott betegségek teljes spektrumában van nem túl jelentős különbség. Megjegyezte még: a Markusovszky kórházban évek óta nagyon magas szintű technológiai fejlettséget kívánó molekuláris patológiai tevékenységet is végeznek, ami nélkülözhetetlen a korszerű onkológia számára.

Hosszú évek óta veszteség nélkül működik a kórház, nem halmozott fel adósságot, jól gazdálkodva, magas színvonalon gyógyítja a betegeket. 2010 óta a mostani több mint 1 milliárd forintnyi fejlesztéssel jóval meghaladta a 20 milliárd forintot a beruházások értéke, mondta dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, Szombathely országgyűlési képviselője. Dr. Puskás Tivadar polgármester azt hangsúlyozta: három területet – a diagnosztikát, a gyógyítást és a 21. századi hotelszolgáltatást is – érintette a modernizálás, amivel fejlődött a város, Vas megye és a régió ellátása is.