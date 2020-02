Fesztiválhangulat uralkodott a büki sportcsarnokban

Szinte „megőrültek” a lányok és asszonyok a sztárvendégtől: Bereczki Zoltán érkezett már az éj leple alatt a büki asszonyfarsangra. Majdnem ötszázan gyűltek össze, férfi idén is csak az jöhetett, akinek muszáj volt.

Musicalbetétdalt, popslágert – mindent hangosabban énekeltek a színpad előtt, mint Bereczki Zoltán a színpadon a büki sportcsarnokban péntek éjjel. Csaknem félezer lány, asszony, hölgy gyűlt össze az idei asszonyfarsangra. A részvételt regisztrációhoz kötötték, az influenza miatt azért voltak visszamondások, a tervezettnél kisebb asztaltársaságok – mondta a szervező, Giczi Ildikó, de talán többen nem is fértek volna el kényelmesen a csarnokban.

A főszervező évről évre tudja fokozni a rendezvény színvonalát, és nem csak a sztárfellépővel. Hiszen műsort adtak helyi lányok, asszonyok az idén is: a Patyolatos Marika néni, vagyis Berényi Istvánné tízfős csapatával egy hónapja gyakorolt a félórás kabaréjelenetre, a színházteremben voltak a próbák, és nagy gonddal készült a díszlet is – megérte a munka, nem maradt el a siker. Aztán Tóth Marcell harmonikaművész és csapata lányoknak öltözve szórakoztatták az asszonyfarsang résztvevőit, a Spontán Duó zenélt és Berentei Péter is műsort adott – minden korosztályt kiszolgáltak a színpadról.

A technikai személyzeten kívül csak ők, a fellépők képviselték az erősebbik nemet, vendégként tilos volt idén is a belépés a fiúknak, férfiaknak. Lányok, asszonyok pedig szívesen jöttek, nemcsak Bükről, de a környék településeiről is baráti társaságok és munka­helyi közösségek.

– Sokan vannak, akik csak erre az egy rendezvényre jönnek el egész évben, erre nagyon büszke vagyok – mondta Giczi Ildikó. A farsangozók süteményekkel, hidegtálakkal, de elsősorban üvegekkel felpakolva érkeztek a sportcsarnokba. Koccintottak anyák, lányok, menyek, és a nászasszonyok meg a nagymamák sem maradtak ki a népes, de exkluzív összejövetelből.