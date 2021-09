Fesztiválon megismert szombathelyi fiút keres egy lány, aki az internet népének segítségét kérte

Úgy tűnik, hogy a lány minden követ megmozgat azért, hogy újra találkozzanak. Rajtunk ne múljon.

Egy év kihagyás után idén már több nagyobb fesztivált is megtartottak. A Velencei-tó partjára szervezett EFOTT kapui is tárva nyitva várták az érdeklődőket, akikből nem is volt hiány. A fiatalok ilyenkor semmi mást nem akarnak, mint egy nagyot bulizni, na és persze ismerkedni. Ideális esetben, azért már az ismerkedési fázis elején megtörténik a bemutatkozás, esetleg egymás bejelölése a közösségi médián keresztül. Persze a pillanat hevében bele lehet hibázni, és akad, hogy ezek elmaradnak. Minden bizonnyal az utóbbi történhetett Dalmával is, akinek a bejegyzésébe az egyik Facebook-csoportban botlottunk bele. Feltételezhetően a lány nem Vas megyei, de az EFOTT fesztiválon megismert szombathelyi fiút szeretne megtalálni, Martint. Azért néhány dolgot megtudott róla, így talán nem reménytelen a helyzete:

– Nagyon érdekes kéréssel fordulok most hozzátok. Röviden: részt vettem az idei Efott fesztiválon, ahol megismerkedtem egy fiúval, akinek sajnos egy elérhetőségét sem szereztem meg. Annyit tudok róla, hogy szombathelyi, Martinnak hívják és nagyon szeret főzni (talán diplomája is van) mellette még tanul is egyetemen valamit (talán valami mérnökit, de nem biztos). Külsőre: magas, kicsit izmos, szemüveges, világos barna hajú és gyönyörű a mosolya. Utóirat: tudom, hogy a csoport nem az ilyen jellegű bejegyzések miatt jött létre, viszont remélem, hogy maradhat és azt is, hogy megtalálom azt akit keresek. Legyen egy csodás napotok! – olvasható a bejegyzésben.

Nem szeretnénk egy lehetséges románc útjába állni, ezért úgy gondoltuk, hogy rajtunk ne múljon a szerelem. Martin, ha magadra ismertél, akkor vedd fel a kapcsolatot Dalmával, aki láthatóan minden követ megmozgat azért, hogy újra találkozhassatok.