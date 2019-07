Fesztiválra hangolt borsófőzelék – Tasnádi Ákos főzött Bükfürdőn a Gyógy-Bor Napokon

Szombatra is jutott sztárszakács a Gyógy-Bor Napok gasztroszínpadára, Tasnádi Ákos borsófőzeléket és fasírtot készített a fesztiváligazgató hathatós közreműködésével.

Nem szavak, inkább az ízek embere Tasnádi Ákos, a Cupákos és a Macesz Bistro séfje – ezt is megtapasztalhatták az érdeklődők a gasztroszínpadnál szombat este. Szép Bence faggatta a séfet, kiderült, hogy a séf is rendel pizzát, de az volt a legfontosabb, hogy a borsófőzeléket is lehet fesztiválra hangolni.

A szűkszavú séf barátait kérte segítőnek a színpadra: Péter Balázs séfet és Tóth Tamás fesztiváligazgatót, aki vőfély minőségéből ismeri a neves szakácsokat – erről is meséltek a hallgatóságnak. Közben pedig több mint 2 kilogramm darált húsból formálódtak a fasírtok. A pogácsák különlegessége, hogy nem áztatott zsemlével, hanem panko morzsával készítették, ami nem más, mint kenyérből készült nagy szemcséjű morzsa. A nedvszívó képesség miatt használja szívesen Tasnádi Ákos és ropogósabb lesz a fasírt.

A főzelék sem volt mindennapi: a borsót kevés krumplival főzte, aztán turmixolta. A pépes borsómasszát át is szűrte és került bele külön forrázott borsó – ez a főzelék a család kedvence, árulta el a séf. És azt is elmondta Tasnádi Ákos, hogy a zöldbab és a sóska kivételével rajongója a főzelékeknek – amit aztán szívesen kóstolt a közönség. A receptkártyákon hazavihették a háziasszonyok azt a tanácsot is, hogy zsírban süssék ki a fasírtot. Meg azt is, hogy pirítsák meg egy kicsit a zsemléket, ha a fenséges fasírt nem főzelékfeltét lesz, hanem burgerbe kerül. Mindkét variációra vevő volt a közönség, és megtudhatták a főzelékkészítés közben, hogy jövőre egy megújult gasztroszínpad előtt tudhatnak meg recepteket és szakácssztorikat a Gyógy-Bor Napokon.