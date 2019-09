Fidesz: Nemény Czeglédy és Gyurcsány bábja

Nemény András azt tartaná helyesnek, ha az Európai Unió kötelező kvóta alapján osztaná szét a tagállamok között az illegális migránsokat.

Ebben az esetben Magyarország és sajnos Szombathely sem maradhatna ki az illegális bevándorlók betelepítéséből. Magyarország kormányának segítségével nem fogjuk engedni, hogy egyetlen illegális migráns is Szombathelyre jöjjön, bármennyire is tartja Nemény András jó megoldásnak a kvótarendszert – írja a Fidesz Szombathelyi Szervezete közleményében, amelyet változtatás nélkül közlünk.

„Nemény a 2016 augusztusában Budapesten tartott sajtótájékoztatóján a magyar kormányt, beleértve annak minden egyes tagját, hazaárulással vádolta meg nagy nyilvánosság előtt. Majd 2018 decemberében és 2019 januárjában két olyan kormányellenes tüntetést szervezett és vezetett, amelynek résztvevői a legtrágárabb módon gyalázták Magyarország

miniszterelnökét.

Teljesen világos, hogy Nemény András szövetségeseivel, Gyurcsány Ferenccel és a már egyszer jogerősen elítélt, s a most is eljárás alatt álló Czeglédy Csabával, nem akarja és nem is tudja biztosítani Szombathely békés, zavartalan fejlődését. Szervezkedésük veszélyezteti városunk jövőjét, hiszen semmi más nem érdekli őket, mint a hatalom megszerzése – bármi áron. Nemény András nem más, mint Gyurcsány – aki éppen tegnap látogatta meg őt Szombathelyen – és Czeglédy bábja, ezért nem szabad hagynunk, hogy

rajta keresztül ezek az emberek beférkőzhessenek otthonainkba.

Védjük meg ezektől az emberektől városunkat, és közösen elért eredményeinket október 13-án!”