Figyelem: csalók gyűjtenek pénzt!

A napokban egy Facebook-poszt keringett az interneten, amelynek szerzője arra próbálja felhívni a figyelmet: csalók gyűjtenek pénzt a városban.

Fazekas-Leitner Viktória Szombathelyen az egyik legnagyobb hipermarket előtt találkozott a rosszindulatú csapattal. Elmondta, még szinte be sem ment az épületbe, egy fiatal férfi már tolta is elé azt a papírt, amelyen azt állítja, „süket”, és ezért pénzt gyűjt egy alapítványnak.

Viktória az egyik legnagyobb országos hallássérülteket tömörítő szervezetnél dolgozik, így látásból ismeri a helyi közösséget. Tudta, hogy a férfi hazudik. Ráadásul a hallássérültek soha nem hivatkoznának „süketként” magukra, egyből látta, hogy átverésről van szó.

Ezzel szembesítette is a csalót, aki továbbra is erőszakosan követte a papírral. Viktória ekkor jelnyelvre váltott. A férfi olyan pofátlan volt – fogalmazott Viktória –, hogy válaszul mutogatni kezdett, aminek persze semmi köze nem volt az igazi siketkommunikációhoz.

Folytatta útját a bevásárlóközpontban, közben hasonló „gyűjtés” közben talált még egy férfit és egy nőt is. Ekkor szólt a biztonsági őröknek, akik elküldték a csapatot.

Mikor kifelé indult, még látta a csalókat, ekkor az üzlet előtt próbálkoztak a járókelőknél, végül beültek egy márkás autóba, majd elhajtottak.

Viktória azt mondta, azért fordult a nyilvánossághoz, mert szeretné, ha minél több ember értesülne az ilyen átverésekről. A szervezetet, ahol dolgozik, volt már, hogy rend­őrök keresték, hogy tényleg ők szervezték-e a gyűjtést. Természetesen nem ők álltak az akció mögött, akkor is visszaéltek a nevükkel.

Facebook-posztja alatt sorra érkeztek a kommentek, a megye több pontján, például Körmenden és Sárváron is látták ezeket a csalókat, de Szombathelyen is feltűntek néhány forgalmas helyen. Azt nem lehet tudni, hogy csak az említett három ember vesz-e részt az átverésben, vagy többen próbálják becsapni a jó szándékú embereket.

A hivatalos egyesületek, csoportok sosem kérnek pénzt ilyen módon. Ha közterületen szerveznek programot, akkor is hivatalos pulttal és molinóval teszik, általában élelmiszer-adományokat várnak, nem pénzt – figyelmeztetnek. Aki segíteni szeretne, az ezt mindenképpen szabályozott úton tegye meg, akár adója egy százalékának felajánlásával vagy az interneten megtalálható hivatalos honlapokon elérhető bankszámlaszámra történő utalással.

Az ügyben kerestük a rend­őrséget is, megtudtuk, hozzájuk idén nem érkezett bejelentés hasonló esetről.