Film a pályaválasztáshoz Szentgotthárdon

Pályaorientációs film felvétele zajlik a város több helyszínén. A kész alkotást decemberben már láthatják a 8. osztályos diákok.

„Helyben a jövőd” elnevezéssel fut az az önkormányzati kezdeményezés, amely azt célozza, hogy minél több fiatal Szentgotthárdon kamatoztassa tudását a tanulmányai befejezése után. A program megvalósítása elsősorban Koszár András alpolgármester és Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző nevéhez fűződik. A közös erőfeszítések között szerepel a helyi vállalkozások közötti párbeszéd erősítése csakúgy, mint az általános iskolát elvégző diákok tájékoztatása a helyben elérhető tanulási és munkalehetőségekről. Ösztöndíjrendszer, tanácsadás és nyári tábor mellett az is szóba került a legutóbbi ötletbörzén, hogy a diákok minél több helyi munkáltatót meglátogassanak, mielőtt döntenének.

Közbeszólt a vírushelyzet, a szervezők azonban nem torpantak meg. Úgy döntöttek, pályaorientációs filmet készítenek, amelyben a helyi cégek öt-öt percbe sűrítve csinálhatnak kedvet a náluk végzett tevékenységekhez. Olyan munkáltatókra esett a választás, amelyeknek már van tapasztalatuk gyakornokok foglalkoztatásában. Ha már a gyerekek a munkaállomások mellé nem állhatnak oda, a dolgozók életszerűen beszélnek munkájukról. Három ipari és három turisztikai cég szerepel a filmben, ezenkívül a szentgotthárdi gimnázium és a szakközépiskola is lehetőséget kap, hogy bemutassa a nála elérhető képzéseket. A bemutatkozó videók forgatását a múlt héten kezdték, a technikai munkálatokat a MAD Stúdió végzi. A narrációt is egy közismert helyi pedagógusra bízták, ezzel is erősítve a helyi identitást.

A decemberre elkészülő mintegy negyvenperces filmet a 8. osztályosoknak osztályfőnöki órán vetítik majd, de várhatóan online is elérhetővé teszi az önkormányzat, hogy minél több, választás előtt álló diák és az érintett szülők is megnézhessék.