Finisben a felújítás – A járvány ellenére jó ütemben szépült a Szombathelyi Képtár

Sokat haladtak április óta a Szombathelyi Képtár felújítási munkái, a vírus szerencsére nem lassította a beruházást, sőt, pozitívumot is hozott.

A felújítás minden része a tervezett menetben zajlik. A legfontosabb feladat, a tető szigetelése és a vízelfolyás biztosítása is megtörtént az elmúlt hónapokban, az épület külső kőburkolatát is befejezték – tájékoztatott Csapláros Andrea múzeumigazgató.

Hozzátette: – A belső burkolatok kiválasztása és cseréje is megtörtént, ami sarkalatos pont volt. A vezetőknek azt kellett szem előtt tartani, hogy a kiállított festményekről és tárgyakról nem vonhatja el a fi gyelmet a lerakott szőnyeg. Sokáig tartott, de a függőfolyosó megromlott állapotú és helyenként rosszul lerakott burkolatát is sikerült mára szinte teljesen kicserélni.

Fontos volt a belső világítás megfelelő újítása is, az új rendszer lehetővé teszi, hogy a fényeket mindig az adott kiállításhoz igazítsák, ezzel is emelve a látogatók élményét és a tárlatok színvonalát.

A külső épületmegvilágítás is kiemelt helyet foglalt el a feladatok listáján, ennek első próbája szeptember 22-én lesz, az új rendszer a jeles napok szempontjából fontos. A múzeumok éjszakája, az állatok világnapja, a Bloomsday, és sok más ünnep és világnap alkalmával az épület megvilágításával kívánnak ünnepelni, az emberek fi gyelmét felhívni.

A munkások mellett régészek is részt vettek a felújítási munkálatokban, és a Borostyánkőút melletti Jupiter Dolichenus-szentély körüli átalakításokban segédkeztek. Az út maga időutazásra invitálja majd a látogatókat, a nemsokára elkészülő Éva-malomból az Iseumon át érkezhetnek majd a képtárba. Csapláros Andrea reméli, hogy a felújítások és az út általi öszszeköttetés révén Szombathely igazi múzeumi negyedévé válhat ez a rész.

A felújítás mellett a nyitás utáni tervek is szóba kerültek, már megvan egy permanens koncepció ötlete. Az állandó kiállítás a 20-21. századi magyar művészettörténetet hívatott bemutatni, ami által a képtár gyűjteményének szinte teljes palettája elérhető lesz. Nemcsak festményeket, de szobrokat, grafi kákat is láthatnak majd az érdeklődők. Vezető elemként az igazgató a kronológiát említi, a neves művészek munkáit korszakokra bontva ismerhetik meg a látogatók. A teljesség igénye nélkül: Kassák Lajos avantgárd művei, a

szombathelyi születésű Derkovits Gyula munkái, de Dési Huber István, Rumi Rajki István, Gadányi Jenő, Almásy Aladár és sok más művész alkotásai is.

Nagy hangsúlyt fektetnek a női alkotókra is: Szántó Piroska, Keserü Ilona, Anna Margit művei is elérhetők lesznek a közönség számára. Ezzel az állandó, de közben mégis változó kiállítással kívánják a képtár hatalmas gyűjteményének metszetét bemutatni.

Felmérések szerint egy hétköznapi látogató átlagosan harminc-hatvan percet tölt el a „kisebb”, megyei múzeumokban, kiállításokon. Ez alatt az idő alatt csak általános információk szerezhetők a kiállított tárgyakról. Ezek kibővítésére nyílik majd lehetőség az új mobiltelefonos applikáció segítségével, melynek fejlesztését a vírushelyzet miatt most több pályázat is segítette. Minden korosztály másra kíváncsi, mindenki mást szeretne megtudni az adott műről, de amíg erre helyben nincs lehetőség, addig az új fejlesztés ezt lehetővé teszi majd mindenki számára.

Interaktív része is lesz az applikációnak és a digitálisfelület-játékoknak is lehetőséget ad. Csapláros Andrea ezt nagyon fontos fejlesztésnek tartja, hiszen ma már nem az a jellemző, hogy az emberek mindent tüzetesen végignéznek, hanem az, hogy elvesznek az interneten, és szerinte elengedhetetlen ezt a réteget is bevonni a kiállítások világába.