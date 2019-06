Fitneszparkot kapott és avatott Répcelak – Programok mindenki kedvére

A Répcelaki Fesztivál egészségnapján adták át a város 9,3 millió forintból felépített fitneszparkját.

A Répcelaki Fesztivál második napján, szombaton adták át a sportcsarnok mellett megépített felnőtt szabad súlyos fit-

neszparkot, amelynek gondolata évekkel ezelőtt megfogalmazódott a képviselő-testületben, pályázat is volt hozzá – mondta Varga Sándor alpolgármester az átadón. A három éve benyújtott pályázat százszázalékos támogatást nyújtott, végül egy 70 négyzetméteres, tíz sporteszközzel fölszerelt, 9,3 millió forintos fitneszparkot építettek meg. Elhangzott: a most át­adott sportpark annak a tudatos egészségmegőrző programnak a része, amely során az elmúlt években megújult az egészségház, felújították a sporttelepet, elkészült a sportcsarnok és rekortánpálya. – Minden egyes forint, amit a sportra fordítunk az egyben az egészségmegőrzésre is megy, így busásan megtérül – fogalmazott az alpolgármester.

Ágh Péter, a térség ország­gyűlési képviselője elsőként megköszönte a répcelakiaknak az európai parlamenti választáson tanúsított magas részvételt. Majd hangsúlyozta: minden városban kellene hasonló szabadtéri fitneszpark – ez pedig Répcelakra különösen igaz, hiszen a település mindig elkötelezett volt a sport mellett. A képviselő hozzátette: a most átadott létesítményt minden bizonnyal további fejlesztések követik majd, mivel a területnek nagyon jók az adottságai, de ezért sokat kell dolgozni. Ágh Péter ígéretet tett arra, hogy a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a város tovább fejlődhessen.

A beszédek után Verrasztó János evangélikus lelkész megáldotta a fitneszparkot, majd az érdeklődőknek Király Anna, az általános iskola igazgatóhelyettese csapatával rövid bemutatót is tartott az eszközök használatáról. Hangsúlyozta, a szabadtéri parkot bárki szabadon használhatja, mivel saját súlyunkkal kell edzeni, biztonságos, viszont az alapos bemelegítés elengedhetetlen. A sportcsarnok

aulájában edzésprogramot is találnak az érdeklődők a parkhoz.

Szabó József polgármester elmondta: a fitneszpark átadója a szombati egészségnap nyitánya is volt egyben, hiszen az idén nagykorúvá lett rendezvény második napja egy pályázatnak köszönhetően a szórakoztató programok mellett az egészségről szól. Egész nap egészségügyi szűrőprogramokkal várták a répcela­kiakat, és persze változatos programokkal. Míg korábban egy teljes napot szenteltek a népzenének, pár évvel ezelőtt – igazodva a megváltozott igényekhez – csökkentették a népzenei programot, azóta a Kalinkó Fesztiválból Kiskalinkó lett.

A 18. Répcelaki Fesztivál programja tényleg változatos volt. Pénteken a klasszikus zenei koncertet két és fél órás Bródy-koncert, szombaton a Karavan Familia, Zaporozsec és Freddie, majd vasárnap Postás Józsi és a Pannon Cigányzenekar követte, a sort pedig a Zorall zárta. Idén kifejezetten azt szerették volna, ha mindenki legalább egy olyan programot talál magának, ami tetszik neki. A rengeteg látogatóból ítélve ez sikerült is.