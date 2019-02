Flander Marci háromban lett a legjobb – Szombathelyi diákoknak tartott előadást

Tízévesen közölték vele, hogy nem elég tehetséges az úszáshoz, ezért inkább triatlonos lett, ahol tíz év alatt szinte mindent elért, amit lehetett. Flander Marci sokszor adhatta volna fel, de egyszer sem tette.

Sporttagozatos diákoknak tartott motivációs előadást Flander Marci triatlonos hétfőn délelőtt a Nagy Lajos Gimnáziumban. Az előadás felütéseként Kecskés Zoltán tanár, az előadás moderátora mindjárt le is vetített egy videót Marciról, aki gyerekként tudta nélkül írta be magát a sporttörténelembe. Akkoriban ugyanis Hosszú Katinkához hasonlóan Baján úszott, és Katinka hat éves lehetett, mikor a sulitévében éppen Marcinak adta élete első interjúját, amelynek jelentősége az ismert okok miatt mostanában kezdett felértékelődni. Több mint húsz év távlatából elmondható, az Iron Lady interjút adott az Ironmannek. Marci ugyanis nem sima triatlonos, ő mindenből extrém hosszokat teljesít, futásból például a maratoni távot.

Most azonban még Baján vagyunk, ahol Marci tízéves és úszik, csakhogy egy idő után edzője közli vele, hogy teljesítménye nem elég ahhoz, hogy élsportoló legyen. Marci tízéves volt ekkor, a hírt nem fogadta örömmel, de nem adta fel, váltott. Elkezdett kenuzni, és végül öt évet töltött hajóban, mígnem be kellett látnia, a térde nem bírja az extrém megterhelést. Most sem adta fel, ismét váltott. Úszni tudott, a futással nem volt gond, biciklizni pedig mindenki tud – gondolta, így talált rá a triatlonra. 17 éves volt ekkor, meglehetősen idős már a triatlonhoz, ráadásul éppen abban a korban volt, amikor a fiatalok többségét egészen más dolgok kötik le, és ilyen természetesen a közelgő érettségi is.

Marci Pécsre került, ahol a közgazdaságtan mellett belevetette magát a triatlonba is. Először normál távokon, végül 2009-ben – abban az évben, amikor az egyetemet is elvégezte – elindult élete első igazi Ironman versenyén, ami a már említett maraton lefutása mellett, csaknem négy kilométer úszásból és több mint 180 kilométer kerékpározásból állt.

Az Ironman versenyeket Magyarországon hagyományosan Nagyatádon tartják, itt indult Marci is, aki végül 9 óra 44 perces idejével a 14. lett, de a célban már az életéért küzdött, s arra gondolt, hogy soha többé nem vállal ilyen extrém megterhelést. Az eddigiekből könnyű kitalálni, hogy a magának tett ígéretét nem tartotta be, arra viszont rájött, hogy az az edzés, amit eddig csinált, kevés. 2017-ben aztán 8 óra tíz perces eredménnyel beállította a pályacsúcsot.

Az Ironman-őrület 1978-ban Hawaiiról indult, így az itt minden évben megrendezett versenyre minden ironmanes egyszer az életben el szeretne jutni. Marcinak kétszer sikerült kijutnia, tavaly és 2014-ben, ekkor ráadásul korosztályában második lett. Ugyanebben az évben az Európa-bajnokságot is megnyerte Frankfurtban. Marciról úgy tűnhet, igazi profi, pedig nem, ő napi nyolc óra munka mellett hozza ezeket az eredményeket.