Flashmob a szombathelyi állomáson: énekeltek az utazóknak

A nemzetközi hírű Szent Efrém Férfikar adott flashmob jellegű kiskoncertet a vasútállomáson.

Különleges esemény volt: a hét férfihang borzongatóan szép harmóniákkal töltötte be a csarnok hatalmas terét. Néha az énekkel párhuzamosan a hangosbemondót is hallottuk, a vonatok érkezéséről és indulásáról tájékoztatott. A kiskoncert ezzel együtt is élmény volt, van, aki életében sehol máshol nem hall Bartók-muzsikát, és sehogy máshogy, mint menetrenddel fűszerezetten.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tette lehetővé a Szent Efrém Férfikarnak, hogy kivigye a közterekre is a klasszikus zenét.

A vasúti váróterem is jó ötlet, sokan megálltak hallgatni az acapella muzsikát, kora délután főleg hazainduló diákokból áll az utazóközönség.

A kórus csütörtökön este a toronyi templomban is koncertet ad.