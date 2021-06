Fő téri támadás – Büntetésük részeként végig kellett nézniük, mit tettek

Tíz, valamint hat és fél évet kaptak a fiatal rablók. A másodrendű vádlott összetört miután végignézte a támadást rögzítő kamerafelvételt. Kiderült, bár több járókelő is közbeléphetett volna, senki nem tett semmit.

Ezt ne hagyja ki! Aggályosak a baloldal adománygyűjtő akciói

A negyedik sértett meghallgatásával, és a cselekményt rögzítő videofelvétel lejátszásával folytatódott a Szombathelyi Járásbíróságon, szerdán, annak a két huszonévesnek az ügye, akik még tavaly raboltak ki négy 18 év alatti srácot a szombathelyi Fő téren.

A tanúként meghallgatott bántalmazott fiatal, korábban tett vallomásainak felolvasását kérte a bírótól, ami egybevágott társai korábbi szavaival. Arra a kérdésre, hogy mennyire viselték meg a történtek, azt válaszolta, nem volt könnyű feldolgoznia azt az estét, de már túl van rajta és megtanulta, az éjszaka veszélyes is lehet.

Ugyan sem az ügyész, sem a védők nem kérték az eseményt rögzítő köztéri videókamera 12 perc hosszúságú felvételének megtekintését, dr. Nárai József Imre bíró ragaszkodott hozzá. A vádlottaktól is azt kérte, nézzék végig mit tettek és tekintsék ezt is büntetésük részének. A kérést csak M. D., az elsőrendű vádlott teljesítette maradéktalanul, M. J-nek, a másodrendű vádlottnak nehezére esett a felvételre pillantani. Mikor véget ért, sírásban tört ki. Nem csoda, a videó tételesen cáfolta korábbi védekezését, miszerint csak a rablás elején vett részt a bántalmazásban. A kamera által rögzített képek, egyértelműen a bántalmazott fiatalok vallomását támasztották alá. A felvételen jól látszott, és a bíró is felhívta rá a figyelmet, hogy miközben a bántalmazás történt, járókelők sora haladt el a társaság mellett, segítséget azonban egyikük sem hívott.

Végül mindkét vádlott beismerte bűnösségét, míg azonban a másodrendű vádlott csak a felvétel lejátszása után, az elsőrendű vádlott azt megelőzően, ezzel pedig – utalt rá a bíró – éveket spórolt meg magának.

A bizonyítási eljárás végén következtek a perbeszédek, az ügyész, ahogyan korábban is jelezte, fegyházat kért a vádlottakra, ezúttal évekről nem volt szó, de ha lemondtak volna tárgyalásról való jogukról, hat és tíz év lett volna az ajánlat. Az ügyvédek védenceiknek a lehető legenyhébb büntetés kiszabását kérték, arra hivatkozva, hogy csupán megtévedt fiatalokról van szó, nem igazi bűnözőkről.

Dr. Nárai József bíró végül, az elsőrendű vádlottnak tíz, míg a másodrendűnek hat és fél év fegyházat adott. Indoklása szerint azért jár neki a korábbi ügyészi indítványhoz képest fél évvel több büntetés, mert az egész cselekménysort ő kezdte el, ha ő azon a végzetes estén nem fordul vissza, mert beszóltak neki, az egész meg sem történt volna.

Az ügyész elfogadta az ítéletet, a vádlottak azonban nem, enyhébb büntetést akarnak, sőt az ellen is fellebbezést nyújtottak be, hogy továbbra is letartóztatásban maradjanak. Az ügy másodfokon folytatódik.

Kiemelt képünkön: Dr. Nárai József bíró szerint szomorú, hogy a járókelők közül senki nem hívott segítséget