Fogadalmat tettek Körmenden – Ez volt a rendészeti szakgimnázium 29. évzárója

A Körmendi Rendészeti Szakgimnázium életében a 29. tanévzáró és kibocsátó ünnepség volt az idei.

A rendezvény tiszthelyettesi fogadalomtétellel kezdődött: a második évfolyamos diákok megerősítették a 2018. szeptember 3-án tett esküjüket.

Az országos rendőrfőkapitány megbízásából ünnepi beszédet mondott dr. Tiborcz János dandártábornok, Vas megye rendőrfőkapitánya. Mint az iskola egykori igazgatója, felelevenítette az elmúlt évtizedeket: – Az intézmény bizonyított, van eredményes múltja, alkotóképes, tenni akaró oktatói és dolgozói kollektívája, amely garanciát jelenthet a jövőben is – hangsúlyozta. – A tanintézet patinás falai között az alapítás óta több mint 17 ezren szereztek szakképzettséget. Ezt a számot a 108 végzős tanuló is gyarapítja, akiknek tanulmányi és vizsgaeredménye összességében jó osztályzatot ér – folytatta. Megjegyezte azt is: a rendőrség vezetése számít arra, hogy a hivatáshoz méltón viselkednek, az intézkedések során határozottak lesznek a jogsértőkkel szemben, de támogatást nyújtanak a rászorulóknak.

A végzősök nevében Katona Viktória rendőrőrmester mondott válaszbeszédet. Büszkén jelentette ki: soha nem felejtik el, hogy a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium tanulói voltak.

A folytatásban a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés megyezászlót adományozott az iskolának a megye és a tan­intézet közötti kiváló munkakapcsolat és az együttműködés elismeréseként, majd a kiválóan végzett tanulók megkapták bizonyítványukat.

Az ünnepségen adták át az Év tanára és az Év dolgozója címet is. Előbbit a nevelőtestület és a diákönkormányzat egységes javaslata alapján Horváth Balázs rendőrtörzszászlós, utóbbit Báger László Gáborné közalkalmazott kapta. A belügyminiszter hosszabb időn át kiemelkedően végzett vezetői munkája elismeréseként tárgyjutalomban részesítette a szakgimnázium oktatási igazgatóhelyettesét, Dremmel Istvánt.