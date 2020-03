Fogászatra, ha muszáj – EMMI: minden megyében ki kell jelölni két rendelőt

Egyre szűkül azok­nak a fogorvosi rendelőknek a köre, ahova a vírusveszély idején is fordulhatunk. A száj a fertőzés kapuja, fogászati ellátást csak megfelelő védőeszköz és fertőtlenítő szerek használata mellett lehet végezni. A legsürgősebb eseteket ellátják, de lehet, hogy nem azonnal és nem a legközelebbi rendelőben.

Már a veszélyhelyzet kihirdetésekor életbe lépett két alapvető korlátozás. A magánpraxist folytató fogorvosoknak március 16-i hatállyal fel kellett függeszteniük a tevékenységüket, az alapellátást végző rendelőkben pedig csak sürgősségi ellátást lehet végezni. Ebbe a körbe tartoznak például a friss balesetből származó ellátások, a gyulladás, idegentest-eltávolítás vagy a szájüregi vérzés csillapítása. Március 19-i dátummal Vas megye polgármesterei kézhez kapták a megyei tisztifőorvos körlevelét, amely szerint Szombathelyen, a Wesselényi utcában megszűnik a hétköznapi fogorvosi ügyelet, azt csak munkaszüneti napokon 8 és 14 óra között lehet igénybe venni. Azóta pedig megszületett a nemzeti erőforrások miniszterének ajánlása is a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának címezve. Ebben az áll, hogy „minden megyében hatóságilag ki kell jelölni egy vagy két állami/önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, ott ki kell alakítani a betegek fogadásához, ellátásához szükséges feltételeket”. A fogászatra érkezőket szűrni, szükség esetén koronavírusra is tesztelni kell. Arról, hogy ez az átalakítási folyamat hogyan áll, tegnap még nem kaptunk hivatalos tájékoztatást. Körülnéztünk a megyében, mi az aktuális helyzet. Csütörtökön a megyeszékhely körzeteiben volt rendelés, de csak az akut eseteket látták el. Vépen 65 év feletti a fogorvos, nem fogadhat pácienseket, a vépiek szükség esetén a szombathelyi ügyeleti ellátást tudják igénybe venni. Répcelakon sürgősségi ellátás folyik, a répcelaki és az iváni körzetet összevontan működtetik. Őriszentpéteren és térségében szünetel a fogorvosi ellátás. Pankaszon helyettesít egy fogorvos: sürgős esetben kedden és csütörtökön fordulhatnak hozzá a betegek. Bükön és Kőszegen is csak sürgős eseteket látnak el. Jánosházán nincs rendelés, az itt dolgozó fogorvos káldi lakóhelyén lát el sürgősségi eseteket. Körmenden eszköz és tárgyi feltételek hiánya miatt átmenetileg szünetel a rendelés.

Szentgotthárdon heti váltásban két fogorvos látja el az ügyeletet, itt is csak akut eseteket fogadnak.