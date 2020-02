Fokozott biztonsági intézkedések kísérik a járványt – Levél a szülőknek, hőkamera és felhívás

Levelet kaptak az iskolaigazgatók, hőkamerával szűrik az utasokat a reptéren – világszerte és megyénkben is fokozott biztonsági intézkedések kísérik az Olaszországban tovább erősödő járványt.

A Sárvári Tankerületi Központ Igazgatójától, Rozmán Lászlótól megtudtuk, minden intézményüknek jelezték, hogy a WHO és az országos tisztifőorvos ajánlásainak megfelelően járjanak el a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében, a szükséges fertőtlenítőszereket a tankerületi központ biztosítja. Felhívták az iskolák figyelmét, hogy amennyiben tanulócsoportjuk Olaszországban hatósági intézkedéssel lezárt településeken járt, vagy a diákok onnan érkező személlyel kapcsolatba kerültek, erről haladéktalanul értesítsék a területileg illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályát a további teendők miatt.

Az iskolák igazgatóitól azt kérték, értesítsék a szülőket, hogy a hatósági intézkedéssel lezárt településekről, vagy azokon át hazaérkező diákok egészségi állapotát figyeljék, ha gyermekük belázasodna, azonnal értesítsék a háziorvost. A szülők felé pedig az volt a kérésük: lehetőleg két hétig ne menjenek iskolába az érintett régiókból hazaérkező tanulók. Az emiatt otthon maradó gyerekek hiányzását az iskolák igazoltnak tekintik. A velencei karnevál vagy a síterepek miatt is vonzó célpont lehetett a múlt hétig Észak-Olaszország. A büki Polgár Diánát más vitte Milánóba: a cipőgyártók legrangosabb európai világkiállításán mutatta be a kollekcióit. Múlt szerdán utazott haza, néhány nappal azelőtt, hogy több, Milánó melletti települést is lezártak. Ők jobbára a külvárosban tartózkodtak, az egyetlen, ami meglepetésként érte: az utasok testhőmérsékletét megmérték a reptéren.

Kőszegen hétfő óta nemzetközi konferencia zajlik a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében (FTI), 25 országból jöttek hallgatók, előadók. Jody Jensen, az FTI Polányi Központjának vezetője elmondta, nincsenek Kínából vagy Olaszországból érkezett résztvevőik, egy előadó kivételével mindenki megérkezett. A repülővel utazók közül volt, aki maszkot viselő útitársakról számolt be, pánikhangulatról egyikük sem. Figyelik a híreket, a hatóságok jelzéseit, javaslatait a megelőzésre. Éveken keresztül kutatott az intézetben Dan Brooks – a világhírű kanadai professzor írását most honlapjukon közlik, a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet.

Eszerint a klímaváltozás nem ismer országhatárokat, politikai, szociális, vallási, gazdasági érdekeket, az emberek származásában sem válogat. Egyik velejárója a gyorsan terjedő fertőző betegségek okozta válságok sorozata. Érdemi intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy korlátozzuk e betegségek terjedését. Ehhez a helyi tapasztalatokon alapuló ismeretektől kezdve a műholdas megfigyelésig sokfajta eszközre van szükség. Jelentős társadalmi ráfordításokra az oktatásban, kutatásban és a klinikai gyakorlati munkában. Mindez igen költséges, de mellőzésük esetén fenntarthatatlan gazdasági gyakorlatot folytatunk.