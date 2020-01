Fókuszban a vásárcsarnok: vezetőről és felújításról

Közel 800 millió forint céltartalékot különíthetett el még 2019. évi költségvetésében az önkormányzat, a vásárcsarnok felújításához hiányzó mintegy 355 millió forintot egyelőre saját költségvetéséből fedezi a város – ezekről is határozott tegnap a gazdasági és jogi bizottság.

Nagy érdeklődés kísérte a vásárcsarnok igazgatói pályázatát, hiszen a határidőig arra nyolcan jelentkeztek – derült ki a gazdasági és jogi bizottság elé kerülő előterjesztésből. Közülük négyen feleltek meg a pályázati kritériumoknak, őket hallgatták meg tegnap délután a városháza nagytermében tartott nyílt ülésen. Antoni Zsolt, Ár János, Nagy Csaba és Polákovics Marietta válaszolt a bizottsági tagok kérdéseire.

Antoni Zsolt az elmúlt két évben már irányíthatta a piacot intézményvezetőként. Ezt a munkát folytatná, de pályázatában írt a szakhatóságok által előírt javítási munkákról is. Ezek, elmondása szerint, azért nem valósultak meg, mert várták, hogy elkezdődjön a felújítás.

Ár János, a Haladás Sportkomplexum-fejlesztő Nkft. korábbi gazdasági igazgatója is a meghallgatott pályázók között volt. Elhangzott: miután végigkövette a sportkomplexum beruházását, a vásárcsarnok tervezett felújításánál ez komoly tapasztalatot jelenthetne számára. Nagy Csaba másodállásban méhész őstermelő, a termelői piac egyik aktív résztvevőjeként pályázott.

Polákovics Mariettáról kiderült, a vásárcsarnokban nőtt fel, hiszen édesanyja annak megnyitása óta évtizedeken át ott dolgozott. A pályázó szerint azt a hangulatot, miliőt kell megteremteni, ami bevonzza a vásárlót. Célja, hogy gasztronómiai képet is kapjon a megyéről az, aki bemegy a szombathelyi piacra. Így integrálná az MMIK-nál lévő termelői piacot a váráscsarnokba. Felvenné a kapcsolatot az agrárkamarával is, hogy minél több helyi termelőt megszólítson.

Végül Bokányi Adrienn bizottsági elnök (Éljen Szombathely!) Polákovics Marietta pályázatáról szavaztatott, amelyet a bizottság egyhangúlag támogatott. A végső döntést csütörtökön a közgyűlés hozza meg.

A bizottság napirendjére került a 2019. évi költségvetés ötödik módosítása is. Molnár Miklós képviselő (Pro Savaria), korábbi költségvetésért felelős alpolgármester arra hívta fel a figyelmet: 795 millió 620 ezer forint céltartalék képzésére is sor került. Ezzel jelezte: az előző költségvetési évet közel 800 millió forint plusszal zárta az önkormányzat. Hangsúlyozta azt is: – Az előző városvezetés – más városokkal szemben – nem több száz milliós hiánnyal, hanem többlettel zárta az önkormányzati ciklust. A költségvetés módosítását jóváhagyták a bizottsági tagok.

Aztán ismét a piac került napirendre, annak csökkentett műszaki tartalommal történő felújítása volt a téma. 355 millió forinttal kevesebb uniós forrás áll a vásárcsarnok felújítására – derült ki a bizottsági előterjesztésből. Az ajánlattételi felhívásra érkezett legkedvezőbb vállalási ár mintegy bruttó 1,8 milliárd forintra rúg. Az önkormányzat rendelkezésére TOP-os pályázati forrásból közel 1 milliárd 440 millió forint áll. A hiányzó mintegy 355 millió forintot egyelőre – a közbeszerzési határidő rövidsége miatt – ez évi költségvetéséből átmeneti forrásként nyújtja az önkormányzat, és többlettámogatási kérelmet nyújt be a pluszköltség finanszírozására. Mint kiderült: a Magyar Államkincstáron keresztül a szakminisztériumhoz. A bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

Több mint 24 millió forint elmaradása van a Styl Fashion Ruhaipari Kft.-nek az önkormányzat felé – ez is téma volt. A bizottság jóváhagyta: csak abban az esetben hosszabbítsa meg az önkormányzat a Puskás Tivadar utca 5. alatti helyiségekre vonatkozó bérleti szerződést 2020. december 31-éig a céggel, ha ezt a tartozást február 20-áig rendezi.